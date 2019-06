Frankenberg

Ein 39 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Unfall in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) getötet worden.

Führerloses Auto rollt 200 Meter über Bundesstraße

Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war der Pkw Fiat in den frühen Morgenstunden auf der Jochen-Köhler-Straße in Frankenberg Richtung Chemnitz unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. In Höhe der Einmündung Mühlenstraße streifte der Wagen eine Hausmauer. Danach fuhr der Fiat zurück auf die Straße. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und der Pkw fuhr danach noch etwa 200 Meter führerlos weiter.

Opfer erliegt seinen Verletzungen an der Unfallstelle

Das 39-jährige Opfer erlitt bei dem Crash so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 6 Uhr voll gesperrt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Chemnitz hat weitere Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Von thl