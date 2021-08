Döbeln

Eine Partei, die vielen noch nicht bekannt sein dürfte: die ödp – die Ökologisch-Demokratische Partei. Marcus Lieder möchte bei der Bundestagswahl für genau diese Partei im Wahlkreis 161 in Mittelsachsen Ende September antreten.

Der 37-Jährige ist in Berlin geboren und wohnte dort bis zu seinem Abitur. Nach einem Zwischenstopp für ein Praktikum in Halle, zog es ihn nach Dresden um Architektur zu studieren. Der Umweltgedanke war schon früh präsent. Wie Lösungen optimiert und Ressourcen gespart werden können, sind ein Teil des Studiums.

Nebenbei war immer die Fotografie da. Schon mit sieben Jahren bekam er seine erste Kamera. Neben dem Studium und der Arbeit in einem Architekturbüro, ergab sich 2016 die Foto-Assistenz für die Hochschule für Musik in Dresden. „Ich habe da ganz andere Menschen als bisher getroffen. Die Leute studierten ohne eine Idee, wie sie später Geld verdienen würden”, erzählt Lieder, der das Leben in seiner WG schätzt.

Klare Kante gegen Lobbyismus

Seit seinem Uni-Abschluss 2018 arbeitet er als selbstständiger Fotograf. Für die Aufträge oder im Alltag könne er nicht immer auf sein Auto verzichten. Seine Fahrten stellt er auf eine Plattform für Mitfahrgelegenheiten. Mit der Bahn dauere es teilweise einfach zu lange und sei zu teuer. „Da müssen wir Anreize zum ökologischen Handeln schaffen. Etwa steuerliche Erleichterungen oder mehr Sharing-Angebote”, erklärt der Dresdner.

Um 2014, 2015 suchte er eine Partei, in der er sich einbringen wollte. Eine Alternative zu den Altparteien. Kurz überlegte er sogar, eine Neue zu gründen. Letztlich fiel die Wahl 2016 auf die ödp. „Der Fokus auf die Umwelt war für mich wichtig. Die Partei hat ziemlich gut auf mich gepasst.“ Ob es nicht auch die Grünen hätten sein können? „Die ödp ist nicht von Konzernen finanziert. Die Haltung gegen Lobbyismus ist mir wichtig.“ Mit allem sind er, aber auch andere Parteifreunde nicht immer einig. Beim Thema Abtreibung ist die ödp noch sehr konservativ im Wahlprogramm. Hier sieht er aber auch, dass sich die Partei wandelt.

Themen vorantreiben

In seinem Wahlkreis kennt er sich ganz gut aus. Er hat Freunde und Familie hier und ist immer wieder in der Region unterwegs. „Der Wahlkampf ist für uns schon eine stressige Zeit neben dem Job. Wir hängen unsere Wahlplakate selbst auf.” Der Teil ist auch einer der wichtigsten Punkte für die Kleinpartei, die 1982 gegründet wurde. Sie ist bislang nur auf kommunaler Ebene – vor allem in Bayern – erfolgreich. Seine Motivation, sich in dieser Partei zu engagieren: „Wir freuen uns, wenn wir Themen vorantreiben können. Und wenn das heißt, dass andere Parteien unsere Forderungen aus dem Wahlkampf übernehmen, dann haben wir viel erreicht.”

Durch den Kontakt zur Kunstszene organisiert er in seiner Bürogemeinschaft auch Ausstellungen von Künstlern. Alle zwei Monate wechselt die Ausstellung. „Wenn ich neben alldem Zeit habe, bin ich mit meinen Inlineskates am Elbufer unterwegs, um die Natur zu genießen.”

