Margarethenmühle: Der Generationswechsel in Haßlau muss warten

Haßlau

Im September werden es 30 Jahre, dass Henry Firley und seine Frau Sabine den Waldgasthof Margarethenmühle im Zweiniger Grund in dritter Generation führen. Mitten im Wald, umgeben von Tieren lebt und arbeitet das Wirtsehepaar – und das soll auch noch ein Weilchen so bleiben. Von einem Generationswechsel ist im Hause Firley noch keine Rede, auch wenn Sohn Florian inzwischen das Marketing des Unternehmens als Angestellter managt.

Zwei Monate ohne Einnahmen, keine Soforthilfe

63 Jahre alt ist Henry Firley, seine Frau 58. Fünf Jahre, so Sabine Firley, haben sich die Eheleute für den Landgasthof noch gegeben. Wäre die Corona-Krise nicht gekommen, hätten sie diese Zeit bis zum Ruhestand entspannter verleben können.

Anzeige

Zwei Monate ohne Einnahmen steht man nicht durch, ohne noch einmal einen neuen Kredit aufnehmen zu müssen, sagt Sabine Firley. An ihren zwölf Mitarbeitern hat die Wirtsfamilie festgehalten, die Anzahl war aber auch der Grund dafür, dass sie durch das Soforthilfe-Raster gefallen sind. Seit der Wiedereröffnung am 15. Mai läuft es den Umständen entsprechend gut. Was fehlt, sind die Umsätze durch große Familienfeiern. Und auch die 15 Zimmer sind nicht in dem Umfang belegt wie sonst. Den Kopf in den Sand stecken die Firleys nicht.

Weitere LVZ+ Artikel

Tiere gehören zum Waldgasthof Margarethenmühle schon immer dazu. Florian Firlay ist mit ihnen aufgewachsen. Quelle: Sven Bartsch

Eine gute Strategie für die Zukunft finden

Vor allem auch Sohn Florian schaut positiv nach vorn. Der 27-Jährige, der Hotelmanagement studiert hat und gerade dabei ist, seinen Abschluss in Wirtschaftspsychologie zu machen, unterstützt das elterliche Unternehmen im Marketing. Dass er den Waldgasthof übernimmt und damit die Familientradition fortsetzt, wäre der Idealfall für die Eltern. Doch Sabine Firley ist realistisch: „Das hier muss gelebt werden. Und wir wollen ja, dass unsere Kinder glücklich sind.“ Wer die Margarethenmühle betreibt, hat auch drumherum eine große Verantwortung: Für die Umwelt, den Wald, die Teiche und die Tiere, die hier sowohl in freier Wildbahn als auch im kleinen Tierpark der Familie leben. Es ist nicht so, dass Florian Firley sich nicht mit dem Thema beschäftigen würde. Das tut er sehr wohl, und sehr intensiv, denn irgendeine gute Strategie soll gefunden werden, um dem ideellen Wert, den der Landgasthof besitzt, gerecht zu werden. Was er sicher weiß: Allein kann und will er das Unternehmen nicht übernehmen.

Gelebte Nachhaltigkeit: Kartoffeln vom eigenen Feld, regionale Produkte

Aktuell hat er das elterliche Wirtshaus in den sozialen Netzwerken verankert und wieder ein neues Nachhaltigkeitszertifikat „an Land gezogen“. Die Liebe zur Natur, das Bewusstsein für die Umwelt und sozialverträgliches Arbeiten ist für das Team des Waldgasthofes nichts was es erst noch zu etablieren gilt, sondern von jeher wesentlicher Bestandteil des Hotel- und Restaurantalltags. Im Zuge seiner Masterarbeit, die Florian Firley zum Thema Nachhaltigkeit schreibt, ist er auf das „GreenSign“-Zertifikat gestoßen und hat den Waldgasthof für eine Zertifizierung angemeldet. Aus dem Stegreif hat das Unternehmen Level 3 von 5 geschafft. Besonderes Engagement wird dem Waldgasthof dabei in den Bereichen Umwelt (Energiegewinnung), Management, Soziale Verantwortung, Regionalität und Einkauf bescheinigt. Seit Jahren leben die Firleys beispielsweise das Regionalitätsprinzip etwa im Einkauf: „Kartoffeln bauen wir selber an, Eier beziehen wir vom Bauern in Haßlau, Fleisch- und Bäckereiwaren aus Roßwein“, zählt Sabine Firley nur ein paar Dinge auf. Im eigenen Kräutergarten wird regelmäßig geerntet, bei vielen Produkten für die Küche ist man längst auf Bio und Fairtrade umgestiegen. Und auch um den Gasthof herum ist die umweltaufmerksame Hand der Wirtsleute und ihres Sohnes zu sehen – für Waldbesucher gibt es an kleinen Stationen Mülltüten mit der Bitte, Plastik und Glas beim Spazierengehen aufzusammeln. Und es steht bereits eine Informationstafel, auf der sich nicht nur Kinder über die Funktion und den Lebensraum Wald informieren können. Eine zweite ist schon in Arbeit.

Von Manuela Engelmann-Bunk