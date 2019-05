Döbeln

Regionale Händler, Dienstleister und Handwerker haben einen großen Vorteil gegenüber der Online-Krake: Sie begegnen ihren Kunden persönlich. „Sie betreiben ihr Geschäft von Mensch zu Mensch. Das ist ihre Stärke, die sie stärken müssen.“ Sagt Norbert Beck, Marketing-Experte aus der Oberpfalz.

Der Unternehmensberater begeisterte am Mittwochabend rund 60 Gäste von 41 Unternehmen aus der Region mit einem emotionsgeladenen Vortrag im Welwel. Eingeladen hatte dazu die Leipzig Media GmbH als Auftakt einer nachhaltigen Service-Kampagne, die von der Döbelner Allgemeinen Zeitung und der Rundschau begleitet wird.

Tipps zum Umgang mit Kunden

„Was können wir alle tun, damit unsere Städte trotz digitalem Wandel und zunehmendem Online-Handel attraktive Einkaufsorte bleiben?“, fragte Katrin Wittig, Döbelner Verkaufsleiterin von Leipzig Media in die Runde. Die Antworten an diesem unterhaltsamen und sehr informativen Abend lieferte Norbert Beck.

Herausragender Service, der die Begegnungsqualität zwischen den Kunden und den Verkäufern ausmacht, ist nach den Worten des Experten der Schlüssel. „Service ist sexy“, behauptet Norbert Beck. Es gilt dabei nur, sich an einige Regeln zu halten – vielen Händlern und Dienstleistern sind sie bekannt, doch regelmäßiges Auffrischen schadet nichts. Freundlichkeit, Vertrauen, Wertschätzung sind laut Beck dabei die wichtigsten Punkte. Den Kunden freundlich und möglichst mit dessen Namen begrüßen, wenn er das Geschäft betritt, lächeln, gleich am Anfang Blickkontakt aufnehmen. Sich bei der Verabschiedung bedanken, als Chef oder Chefin nach einem größeren Kauf auch mal beim Kunden anrufen und seine Freude über das entgegengebrachte Vertrauen ausdrücken. „Du kannst nur freundlich, vertrauensvoll und wertschätzend zum Kunden sein, wenn du auch freundlich, vertrauensvoll und wertschätzend zu dir selbst bist“, ist einer von zwei Leitsätzen von Norbert Beck. Heißt: Wer beispielsweise im Einzelhandel erfolgreich sein will, der braucht eine realistische, optimistische Grundeinstellung.

„Kunden kaufen Emotionen“

Der zweite, wohl noch wichtigere Leitsatz: Kunden kaufen Emotionen. Auf humorvolle Weise, die bei den Zuhörern gut ankam, beschrieb der Fachmann für Emotionsmarketing, welche „Kaufknöpfe“ beim Kunden zu drücken sind, um ein erfolgreiches Geschäft abzuschließen. Es gibt den Spaß-, Macht- und Sicherheitsknopf. Und da Frauen beim Einkaufen bekanntlich anders ticken als Männer, sei für „sie“ der Sicherheitsknopf, für „ihn“ der Macht- oder Statusknopf wichtig. All diese Informationen untermauerte Beck mit anerkannten Ergebnissen der Hirnforschung. 80 Prozent aller Kaufentscheidungen weltweit trifft das so genannte Emotionshirn.

Die Gäste von Leipzig Media äußerten sich nach dem kurzweiligen Vortrag durchweg positiv zum Start der Service-Kampagne. „Ich habe mich durch viele Aussagen bestätigt gefühlt, vor allem was das Thema Freundlichkeit betrifft. Wenn eine Verkäuferin freundlich ist, dann steigt der Umsatz, das merkt man sofort“, sagte Mathias Jung vom gleichnamigen Bäckereiunternehmen aus Riesa, das auch in der Döbelner Region Filialen betreibt. „Mir hat der Vortrag sehr gut gefallen. Wir wissen natürlich: Was man ausstrahlt, das bekommt man auch zurück. Es ist aber gut, ab und zu daran erinnert zu werden“, so Kathrin Ziegler vom Limmritzer Küchenstudio Stenzel. Augenoptikermeister Jürgen Krause findet die Idee von Leipzig Media super, eine solche Kampagne für regionale Firmen zu organisieren. „Mal sehen, was wir umsetzen können. Sicher gibt es da einiges.“

Vom Werbeauftritt über professionelle Kundenbefragung bis zum Qualitätssiegel ist nun alles möglich. Das Ziel: Unternehmenserfolg.

Von Olaf Büchel