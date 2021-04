Marode Dachkonstruktion in Mockritzer Kirche

Mockritz

An der Mockritzer Kirche besteht Handlungsbedarf. Das Dach muss in Ordnung gebracht werden. Das heißt: Weniger das Dach ist das Problem, sondern die Konstruktion. „Die Balkenköpfe sind an vielen Stellen sehr kaputt. Wirft man darauf einen Blick, erkennt das sogar ein Laie“, erklärt Maria Beyer. Sie ist als Pfarrerin der Evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Hartha, zu der neben Gersdorf und Wendishain auch Großweitzschen und Mockritz gehören, für das Gotteshaus zuständig.

Marode Balken

Auch wenn noch keine akute Einsturzgefahr von den maroden Balken ausgeht, sind jetzt doch mal Arbeiten nötig. Seit 1676 steht die Kirche in Mockritz. „Vor 30, 40 Jahren wurde mal mit viel Kraft was gemacht. Da wurde das Dach stabilisiert, aber natürlich nicht jeder einzelne Balken neu gemacht. Es waren immer mal Reparaturen nötig, aber jetzt ist es schon dringend“, erklärt Pfarrerin Maria Beyer.

Risse im Mauerwerk

Noch darf die Kirche betreten werden. „So schlimm ist es noch nicht, aber zeitnah gemacht werden muss auf jeden Fall etwas. Die Dachkonstruktion weist schon gewisse Unsicherheiten auf.“ Nicht nur die Dachkonstruktion ist marode, auch im Turm gibt es Schäden. Das Mauerwerk weist beispielsweise Risse auf.

Rückenwind von Politikerin

Die Kirchgemeinde hofft auf Fördergeld. Denn: Alles in allem wird die Baumaßnahme etwa eine halbe Million Euro kosten. Und 500.000 Euro hat die Kirchgemeinde nicht mal eben auf der hohen Kante. Sie spekuliert auf verschiedene Förderprogramme von Bund und Land. Um ihrem Vorhaben Nachdruck zu verleihen, lud die Kirchgemeinde die mittelsächsische Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann (CDU) ein. Sie schaute sich die Kirche vor Ort an und ihr bestätigte sich der Eindruck, den die Pfarrerin schildert.

Geld gibt es frühestens 2022

Ob die Mockritzer Kirche überhaupt mit Fördermitteln bedacht wird, steht noch in den Sternen. Und wenn, dann frühestens im nächsten Jahr. „Wir haben einen Wunsch und auch einen Plan, aber das wird in diesem Jahr noch nicht losgehen. Es gibt nur begrenzte Fördermittel“, erklärt Maria Beyer. Und doch bleibt sie optimistisch. Auch, weil die Politikerin ihr signalisierte, dass sie sich für das Vorhaben einsetzen will.

Kirche gehört zum Dorfmittelpunkt

Ein Vorteil in Sachen Fördermittel könnte sein, dass die Kirche in Mockritz Teil eines großes Ganzen ist. Da ist das Rittergut, das Pfarrhaus, der Teich, der Kindergarten, das Parkgelände. Die Kirche ist fester Bestandteil dieses Dorfmittelpunktes. Deren Erhalt deshalb umso wichtiger, sagt Maria Beyer und findet auch Veronika Bellmann.

Wenigstens das Nötigste

Doch auch wenn der schlimmste Fall eintreten sollte und die Kirchgemeinde keine Förderung bekommt – gemacht werden, muss etwas. „Dann wenigstens das Nötigste“, sagt die Pfarrerin. Statt der gesamten Maßnahme müsse die dann enorm verkleinert werden und nur die akuten Reparaturen erledigt werden. Die Förderanträge sind gestellt. Jetzt beginnt das Hoffen – und Beten.

Von Stephanie Helm