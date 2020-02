Martin Leimner bietet in Hartha bald auch Fitness-Training an

Hartha

Im Harthaer Aktiv Sportzentrum an der Franz-Mehring Straße werden derzeit die Geräte gerückt: Fitnessräume entstehen neu. Wo Martin Leimner seit April des vergangenen Jahres Physiotherapie sowie Reha-Sport anbietet, sind zuletzt nicht nur zwei Physiotherapeuten neu dazu gekommen.

Am Sonnabend, 29. Februar sollen nun auch Fitnessräume neu in Betrieb genommen werden. „Wo wir jetzt personell bei de Physiotherapie aufgestockt haben, geht es jetzt mit diesem neuen Angebot weiter vorwärts“, sagt Leimner.

Von Zirkel Freelethics-Fläche

In Döbeln ist er mit dem gleichen Angebot präsent, in Hartha bietet er Sport im Freien an, im Stadion in der Wiesenstraße und im Sommer auch im Stadtwäldchen. In Kürze kommt nun das Fitnessangebot dazu mit gesundheitsorientiertem Gerätezirkel, Cardio-Training sowie Freeletics-Fläche.

So wie in Döbeln sind Leimner und sein Team in eigenen Räumen aktiv. In Waldheim, Leisnig oder Ostrau auch mit Kursen zumeist in Sportstätten. Nun kommen in Hartha Fitnessräume dazu.

Unternehmen fragen nach für Mitarbeiter

„Die Nachfrage ist schon jetzt da“, sagt Leimner, „dabei handelt es sich vor allem um Unternehmen, die das Angebot für ihre Mitarbeiter wahrnehmen möchten. Es werde sich auch auf lange Sicht nur so einrichten lassen, dass die Zeiten für den Fitnessraum vorgebucht werden müssen. Verträge mit langen Laufzeiten müssen hingegen nicht abgeschlossen werden.

Neuroathletisches Training im Visier

Neben dem gesundheitsorientierten Gerätetraining will Leimner das neuroathletische Training anbieten. Vom klassischen Athletiktraining unterscheidet es sich, indem Gehirn und Nervensystem als zentrale Elemente der Bewegungssteuerung in das Training einbezogen werden.

Ob oder wie des Neuroathletiktraining wirkt, wurde bisher nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Wissenschaftler und wissenschaftsnahe Praktiker sehen es kritisch. Trotzdem setzt zum Beispiel der Sportwissenschaftler Lars Lienhard seit 2010 Neuroathletiktraining im Spitzensport ein.

Fußballer, Leichtathleten und Wintersportler trainieren so

Bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 war Lars Lienhard Teil des Betreuerteams. Neuroathletiktraining wurde auch schon von Schweizer und deutschen Wintersportlern verwendet, im Zuge der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro auch von einigen der deutschen Leichtathleten.

Seit dem Jahr 2012 nutzen zudem einige Fussballprofis aus Bundesliga und Premier League diese Trainingsphilosophie.

Von Steffi Robak