Maskenpflicht beim Einkaufen ab Sonnabend in Mittelsachsen

Mittelsachsen/Region Döbeln

Die Inzidenz in Mittelsachsen liegt am Donnerstag bei 13,2 und damit den fünften Tag in Folge über zehn. Damit treten entsprechend der Corona-Schutz-Verordnung ab Sonnabend (5+2-Regel) neue Regeln im Landkreis Mittelsachsen in Kraft, wie das Landratsamt informiert.

Demnach gilt ab Sonnabend im Landkreis wieder die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrieben, Geschäften, Supermärkten und Behörden, sofern es sich um öffentlich zugängliche Verkehrsflächen handelt. Neben der weiterhin bestehenden Maskenpflicht im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr muss dann auch an Bahnhöfen und Haltestellen oder auch bei der Abholung von Speisen eine medizinische Maske getragen werden. Der Mund-Nasen-Schutz ist zudem bei Großveranstaltungen mit mehr als 5 000 Besucherinnen und Besuchern Pflicht.

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen hat am Donnerstag vier weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Nachweise im Landkreis seit Pandemiebeginn liegt jetzt bei 24 453. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist in Mittelsachsen auf 715 gestiegen. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit drei Patienten wegen Corona behandelt, beatmet werden muss niemand.

