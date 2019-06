Massanei

Der Spielplatz in Massanei ist eine Wildkraut-Idylle. Botaniker hätten ihre helle Freude an wilder Rübe, Sauerampfer und anderen Kräutern, die auf dem Gelände munter sprießen. Der Sandkasten um den Rutschturm herum ist längst ein Habitat der Wildrübe. Wenn die Kinder mal Verstecken spielen wollen, bietet die Natur genügend Deckung... .

Aber im Dorf sorgt der Wildwuchs für Ärger, wie neulich der Massaneier Andreas Püschel die Waldheimer Stadträte wissen ließ. Ihm ging es nicht nur um das Unkraut, sondern auch um die Standsicherheit des Rutschturms. „Es ist derzeit kein Spielplatz für Kinder, sondern eigentlich ein Witz“, sagte der Massaneier.

„Wir waren in Massanei und haben uns das angeschaut. Es wird Verbesserungen geben“, sagt Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig zu der Kritik. Er könne sich vorstellen, dort auch noch ein Federtier oder ein anderes kleines Spielgerät aufzustellen. Dazu müsste aber erstmal der Untergrund in Ordnung kommen, sprich das Unkraut raus – am Besten samt des alten Fallschutz-Kieses.

Und das wird auch passieren, sagt Enrico Häuptner. Der Geschäfstführer der Tiefbaufirma STI Bau wohnt selbst in Massanei und ist mit dem Zustand des Spielplatzes ebenfalls unzufrieden. Nun werden also die Mitarbeiter seiner Firma wieder Ordnung schaffen in der Wildkraut-Idylle, die anderen als Unkrautwüste gilt. So ist geplant, den Fallschutz-Kies auszutauschen und auch die Begrenzungskanten zu erneuern. Zudem soll auf den Wiesenflächen um den Sandplatz neuer Oberboden aufgebracht werden. Für den Rutschturm gibt es laut Enrico Häuptner die Idee, diesen bei einem Subbotnik – also einem gemeinschaftlichen Arbeitseinsatz der Massaneier – wieder auf Vordermann zu bringen. Beginnen sollen die Arbeiten auf dem Massaneier Spielplatz nach dem Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr am 15. Juni. Schließlich soll der Platz keine Baustelle sein, wenn die Kameraden feiern.

2015 hat die Stadt Waldheim das Spielplatzkonzept erneuert. Das ist eine Liste, die die Anlagen nach Wichtigkeit und Zulauf sortiert. Demnach sind die stark frequentierten Anlagen im Stadtzentrum und in Wohngebieten eher dran bei Erneuerung und solchen Instandhaltungen, die nicht zwingend notwendig sind. Die Spielplätze werden zudem laut Bauamtsleiter Michael Wittig regelmäßig geprüft.

Von Dirk Wurzel