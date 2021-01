Masten: Zug erfasst Person

Masten

Am Dienstagmorgen kam es zu einem tödlichen Zusammenstoß am Bahnübergang an der Siedlerstraße im Döbelner Ortsteil Masten. Die Regionalbahn 110, die auf dem Weg nach Leipzig war, erfasste eine Person. Feuerwehr und das Technische Hilfswerk ( THW) waren ebenso vor Ort wie die Polizei und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn. Die Ermittlungen vor Ort laufen noch, wie Pressesprecherin Jana Ulbricht von der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt. Ein Suizid könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Mitteldeutsche Regiobahn RB 110 kam mehre Hundert Meter weiter, am Bahnübergang an der Technitzer Straße, zum Stehen. Quelle: Stephanie Helm

„Wir wurden gegen 6.05 Uhr zum Einsatz gerufen. Vor Ort waren wir mit 14 Kameraden und vier Fahrzeugen“, erklärt Steffen Janasek, Einsatzleiter der Döbelner Feuerwehr. Die Kameraden zogen zudem das Technische Hilfswerk ( THW) zur Verstärkung hinzu. „Wir haben die Evakuierung der noch im Zug sitzenden Passagiere übernommen“, erklärt Christian Winkler, Ortsbeauftragter des THW Döbeln. Sechs Einsatzkräfte und zwei Fahrzeuge sorgten dafür, dass die acht Fahrgäste plus das Bahnpersonal über eine Rettungsplattform aus dem Zug geholt wurden. „Der Höhenunterschied zwischen Bahn und Boden ist immens, das glaubt man gar nicht“, so Winkler. Die Passagiere wurden anschließend zu den Bahnhöfen in Westewitz und Leisnig gebracht.

Hinweis: Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter (08 00) 111-0-111 und (08 00)111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Von Stephanie Helm