Mathias Schertenleib aus Pulsitz gehört zur neuen Generation Landwirte

Pulsitz

Mathias Schertenleib gehört zu einer neuen Generation Landwirte. Seiner Familie betreibt den Spargelhof in Pulsitz. Mit sechs Jahren saß er schon auf dem Traktor und pflügte den Acker. Es gehörte immer zu seinem Leben. Nach der Schule macht er bei der Agrargenossenschaft Naundorf eine Ausbildung zum Landwirt. Anschließend packt er seine Koffer und reist nach Neuseeland. Auch dort arbeitet er in der Landwirtschaft. „Die Zeit hat mich geprägt. Ich habe in Neuseeland viel für mich mitgenommen“, sagt der 25-Jährige. Er sieht, wie wichtig die Wertschätzung für die eigenen Mitarbeiter ist und wie viel Motivation das freisetzen kann. So praktiziert er es auch heute. Die Männer aus Rumänien, die seit vielen Jahren in der Spargelsaison bei den Schertenleibs aushelfen, gehören längst zur Familie.

„Du wirst als Landwirt geboren“

Zurück in Deutschland, beginnt er sein Studium in Dresden. Er entscheidet sich auch hier für die Agrarwirtschaft. Dann kommt der Einstieg ins Berufsleben. Ganz bewusst entscheidet er sich gegen den Familienbetrieb und für eine Anstellung bei einem weltweit agierenden Konzern. Er will neue Erfahrungen sammeln, gucken, wie es die anderen machen und lernen, was noch alles möglich ist. Nebenbei ist er immer auch im Familienbetrieb tätig, unterstützt seine Eltern und packt an jeder Ecke mit an. Davon lösen kann man sich nicht. „Du wirst als Landwirt geboren“, sagt er.

Lange dauert es nicht, da merkt er, was ihm fehlt. „Ich wollte Verantwortung übernehmen und eigene Entscheidungen treffen. Ich bin ziemlich schnell an Grenzen gestoßen.“ Er trifft eine Entscheidung, schmeißt den Job und kehrt zurück. „So schön es ist zu wissen, dass jeden Monat ein festes Gehalt auf dem Konto landet... Ich wollte etwas anderes“, sagt der 25-Jährige heute. Er steigt im Familienbetrieb ein. „Hier weiß ich, wofür ich es mache“, sagt Mathias Schertenleib. Trotzdem gründet er parallel seinen eigenen Betrieb. LBM Schertenleib – den Landwirtschaftsbetrieb Mathias Schertenleib. „Mir war es wichtig, auch was Eigenes zu haben. Wo ich niemanden fragen muss und selbst entscheiden kann.“

„Auch, wenn ich bei Null starte, kann ich auf viele Ressourcen zurückgreifen“, sagt Mathias Schertenleib. Da ist die Erfahrung seiner Eltern, die Technik des Familienbetriebs. Auf den Rückhalt seiner Familie kann er sich verlassen. Immer. „Wir sprechen uns ab und beraten uns gegenseitig“, erzählt der 25-Jährige. Und davon profitiert nicht nur er. Immer wieder setzt er neue Impulse im familiären Landwirtschaftsbetrieb.

Im vergangenen Jahr legt er eine eineinhalb Hektar große Blühwiese an, wo sonst Spargel angebaut wird. Damit der Acker mal wieder durchatmen kann. Damit begeistert er die Menschen. Er gewinnt sie als Blühpaten, kommt während dieser Zeit mit den unterschiedlichsten Leuten ins Gespräch und knüpft neue Kontakte. Etwas, wofür Mathias Schertenleib brennt. Er liebt den Austausch, das miteinander ins Gespräch kommen und die Tatsache, dass er damit seinen eigenen Horizont immer ein bisschen erweitert.

Für seine Kunden greifbar

Mathias Schertenleib hat das Ohr an der Masse. Den Spargel liefert er selbst aus. Auf den Wochenmärkten steht er am Verkaufsstand. Für die Menschen, die den Spargel der Familie kaufen, ist er zu jeder Zeit greifbar. „Transparenz ist uns wichtig“, sagt er. Auf Facebook und Instagram gibt er Einblicke in die Betriebsabläufe. Die Homepage des Familienbetriebs ist immer auf dem neusten Stand. Wer will, ist bei jedem Schritt dabei. Netzwerken – das kann der 25-Jährige.

Seitdem die Schertenleibs vor 30 Jahren ihren Familienbetrieb gründeten, ging die Familie immer ihren eigenen Weg. Dabei stand nie der großen Profit im Vordergrund. „Wir sind hier auf unserer kleinen Scholle“, sagt Mathias Schertenleib. Rings um Pulsitz gehören der Familie Flächen, einige haben sie gepachtet. Die Flächenzahl ist im Vergleich zu anderen Landwirtschaftsbetrieben überschaubar. „Das ist momentan unsere größte Baustelle: Flächen gewinnen“, sagt der 25-Jährige. Es fehlt an Flächen, die die Familie langfristig bewirtschaften kann. Die Pachtverträge gelten immer nur für fünf Jahre, dann werden die Karten neu gemischt. „Das macht es schwierig, größer zu denken und langfristiger zu planen.“ Flächen, die man kaufen könnte, sind heiß begehrt und deswegen selten.

Im Einklang mit der Natur

Trotzdem scheut sich die Familie nicht davor zu investieren. Schon bald soll eine neue Halle gebaut werden. Die Schertenleibs wirtschaften behutsam. Sie nehmen sich Zeit. Und sie arbeiten im Einklang mit der Natur. Auch im Kleinen. Mit seinem Vater legte Mathias Schertenleib jetzt eine Bruchsteinmauer an, um Reptilien ein Zuhause zu geben. Sie pflanzen eine Vogelschutzhecke, die als Brutstätte dient. Nichts davon bringt der Familie das große Geld ein, aber es erfüllt sie. „Wir wollen unseren Beitrag leisten“, sagt der 25-Jährige. „Als Landwirt muss man in Generationen denken.“ Wie seine Kinder einmal aufwachsen, ist ihm wichtig. Schon jetzt will er den richtigen Weg einschlagen.

Was zählt, ist das Loslegen. So geht es auch Mathias Schertenleib. Auch, wenn er mit seinem eigenen Landwirtschaftsbetrieb noch keine großen Flächen beackern kann – „Ich fange jetzt aus Überzeugung an. Ich will versuchen, aus kleinem Kern heraus zu wachsen“, sagt er.

Immer wieder neu erfinden

Dabei konzentriert er sich auf das ökologische Landwirtschaften. Weder bei der Unkraut-, Pilz oder Schädlingsbekämpgfung setzt er Chemie ein. Stattdessen arbeitet Mathias Schertenleib mechanisch, thermisch und rückt der Spargelfliege mit natürlichen Feinden zu Leibe. Der 25-Jährige baut grünen und violetten Spargel an. 2023 soll es die erste Ernte geben. Irgendwann soll auch Süßkartoffel dazu kommen. „Ich probiere mich aus und arbeite mit den technischen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen“, sagt er. Angst, zu scheitern, hat er nicht. „Man muss sich manchmal zweimal am Tag neu erfinden“, sagt Mathias Schertenleib. „Wenn ich weiß, dass ich alles gegeben habe, dann muss ich mich nicht ärgern, wenn mal etwas nicht klappt.“

Sukzessive wird Mathias Schertenleib den Betrieb seiner Eltern übernehmen. Dafür lassen sie sich die nächsten Jahre Zeit. Es soll ein seichter Übergang werden. Immer hat er dabei die Unterstützung der Familie und seiner Freundin im Rücken. Anders würde das auch nicht funktionieren. Darüber ist sich der 25-Jährige bewusst. „Von uns ist keiner allein“, sagt er. Rückhalt, Motivation und den unbedingten Glauben daran, dass sie zusammen alles schaffen können – vielleicht ist das das Geheimnis der Schertenleibs.

Blühpaten gesucht Auch in diesem Jahr sucht Mathias Schertenleib nach Blühpaten. Auf insgesamt vier Hektar Fläche sät er Mohn, Kornblumen, Studentenblumen und Phacelia aus. Wer sich beteiligen möchte, kann sich an den 25-Jährigen wenden. Das geht telefonisch unter der Nummer 0152/52496870 oder per E-Mail unter der Adresse m.schertenleib95@gmail.com. Blühpaten bekommen eine namentliche Urkunde und können sich später auch mal einen Strauß Blumen vom Feld pflücken. Ab 50 Euro gibt es ein Glas Honig aus regionalem Anbau.

Von Stephanie Helm