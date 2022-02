Matthias Röder erschafft Filmwelten in Glaucha

Glaucha

Feines Sägemehl ist auf der Werkbank verteilt. Lange, schmale Hochleisten liegen auf einem kalten, großen Gestell. Der Stecker der Kreissäge ist herausgezogen, aber bis gerade eben wurde hier noch gearbeitet. Die Hände, die die Säge führen, gehören Matthias Röder. Jetzt steht er mit verschränkten Armen in einer großen Halle und versteht die Aufregung nicht. Jemand will seine Geschichte hören, erfahren, was er hier, in Glaucha, einem kleinen Ort in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig, macht.

Ein Zuhause für Pettersson und Findus

Matthias Röder ist seit fast sieben Jahren hier. Eigentlich stammt er aus Berlin, sein Dialekt verrät es noch heute. In der Halle, die früher mal zu einer Milchviehanlage gehörte, baut er Kulissen. Filmkulissen, um genauer zu sein. Er haucht Fernsehfilmen, manchmal auch Kinofilmen, Leben ein. Wenn Pettersson und Findus in ihrer kleinen, charmanten Küche mit den besonderen Möbelstücken sitzen, die allesamt eine Geschichte zu erzählen scheinen, dann befinden sie sich in einer von Matthias Röder geschaffenen Kulisse.

Zur Galerie Für über 100 Filme hat Matthias Röder schon die Kulissen gebaut. Ob Kinderfilm oder historischer Stoff – bei seiner Arbeit springt er durch die verschiedensten Epochen.

Seit fast 20 Jahren ist Matthias Röder im Geschäft. Mit seinem Unternehmen „Landfilm“ hat er für mehr als 100 Filme Orte geschaffen, die sich Millionen von Zuschauern angesehen haben – und durch die sie sich in andere Welten geträumt haben. Träumen, das kann auch Matthias Röder gut. Er ist ein Liebhaber. Er liebt es, in seinem Kopf magische Orte zu erträumen. Und noch mehr liebt er es, sie wahr werden zu lassen. „Ich habe die Kulisse im Kopf“, sagt er. Dann legt er los. Holz ist sein Werkstoff. Er schleift es, sägt es, verschraubt es, streicht es – und kreiert auf diese Weise das Zuhause für die Wörter einer Geschichte, eines Drehbuchs. Durch ihn werden sie Wirklichkeit.

Bleiben oder gehen?

Den Weg nach Glaucha fand er durch Zufall. „Ich brauchte damals eine große Halle. Dann bekam ich den Tipp, mir das hier mal anzusehen“, sagt er. Damals, das war 2015 etwa. Irgendwann stand er vor der Entscheidung: bleib’ ich oder such’ ich mir was anderes? Er blieb. „Ich mag das hier. Den Ort, die Menschen.“ Hier kann er arbeiten. Niemand stört ihn, niemand will was von ihm. „Die Nachbarn kennen die schönsten Geschichten – und sie erzählen sie mir.“ Matthias Röder saugt sie in sich auf. Er liebt es, darin zu versinken.

Ein alter Kronleuchter liegt auf dem Boden – zwischen unzähligen kleinen und großen Requisiten. Quelle: Sven Bartsch

Bekommt er eine Anfrage, die Kulisse für einen Film zu bauen, trifft er sich mit den Machern. „Meistens gibt es Entwürfe, Szenenbilder“, sagt er. „Aber besser ist es, wenn es keine Entwürfe gibt.“ Dann kann er abschweifen, seine Fantasie spielen lassen. Matthias Röder hält nicht viel von festen Strukturen. Er mag das Chaos. Er ist ein Visionär. Bekommt er den Auftrag, holt er sich Leute dazu. „Ich brauche Menschen mit Vorstellungskraft. Es geht um Atmosphäre“, erklärt er. Es sind nicht zwingend gelernte Tischler, die er um sich schart. Es sind Leute, die verstehen: „Ich brauche keine Millimeterarbeit.“ Mit der Herangehensweise fährt er gut. Seine langjährige Arbeit in dem Geschäft gibt ihm recht. Er selbst hat seinen Beruf, seine Berufung, nie erlernt. „Zu DDR-Zeiten war ich Matrose, später habe ich eine Ausbildung zum Keramiker gemacht.“ Im Filmgeschäft ist er durch Zufall gelandet. Jemand kannte jemanden, der jemanden kennt. „Man rutscht da rein“, sagt er. Und das war’s dann. Er ist geblieben. Bis heute.

Ein paar Wochen für eine Kulisse

Nichts ist planbar. Es ist kein bewusster Prozess. Manchmal kommen monatelang keine Aufträge rein, dann muss es plötzlich ganz schnell gehen. „Lebensplanung ist was anderes. Wenn man das aber kann, dann ist das der wunderbarste Beruf der Welt.“ An einer Kulisse arbeitet Matthias Röder und sein Team, das er dann um sich schart, ein paar Wochen. Gebaut wird hier in Glaucha, aber auch in Köln oder Erfurt. Und nach dem Bauen geht es auf Reisen. Die Kulissen werden zum Filmset gebracht – wo auch immer das gerade ist.

Matthias Röder liebt das Chaos. Die große Halle, die früher einmal eine Milchviehanlage war, erzählt Geschichten. Hier entwirft er seine Filmkulissen. Quelle: Sven Bartsch

Dann landen Holzteile in seinem Lkw, an dem jemand mal „Elefant“ mit gelber, blauer, pinker Farbe gesprüht hat. Manchmal findet aber auch alles am Ort des Geschehens statt. Wenn aus Ruinen Filmorte werden, zum Beispiel. Dann reist er mit seinem ganzen Werkzeug, unzähligen Requisiten und Ideen im Kopf durch das Land und manchmal auch darüber hinaus. Er erinnert sich an die Arbeit in Osteuropa. Das Arbeiten dort, die Menschen, mit denen er zu tun hat, das macht was mit ihm. „Das ist noch mal etwas völlig anderes, aber das macht den Reiz aus.“

„Filmbranche kann herzlos sein“

So bereichernd das klingt, ist es nicht immer. Seine Arbeit hat auch Schattenseiten. Was er so liebt, das Chaos, die Unplanbarkeit, bringt ihn und seine Familie an Grenzen. Wenn seine Tochter vor ihm steht und ihn ums Bleiben bittet, muss er sich entscheiden. Doch die Arbeit ist längst fester Bestandteil seines Lebens. Also zieht er los, immer wieder.

Er baut historische Räume, märchenhafte Häuser, imposante Paläste, schroffe Schiffswracks, futuristische Gänge. „Wir springen in Epochen, in Genres. Die Kulisse eines Kinderfilms zu bauen ist etwas ganz anderes, als Orte in historischen Filmen zu kreieren.“ In jedes Projekt, in jede Geschichte lässt er sich hineinziehen. Nicht immer erfüllt ihn das. Die Filmbranche, sagt er, kann herzlos sein. Es gibt Projekte, die macht er, weil das Geld stimmt. Lieblos, nennt er, was manche Filmschaffende produzieren und von dem er, dann und wann, ein Teil ist.

„Orte erzählt man über Requisiten“, sagt Matthias Röder. Tausende davon hat er über die Jahre gesammelt. Quelle: Sven Bartsch

Die Ideen in seinem Kopf erzählen eigene Geschichten. Er lässt sie aus Holz entstehen. In den Hallen der alten Milchviehanlage liegen Abbilder anderer Zeiten verteilt. Ein alter Kronleuchter, mit Staub bedeckt, liegt auf dem Boden. Hunderte Lichtschalter, aus der Zeit gefallen, stapeln sich auf Tischen. „Orte werden über Requisiten erzählt“, sagt er. Atmosphäre kann man nicht erzwingen, man muss es dem Betrachter vermitteln. Er macht es zu seiner Aufgabe, seiner Leidenschaft.

Gerade hat Matthias Röder keinen Auftrag, keine Kulisse, die von ihm geschaffen werden will. Zu tun hat er dennoch genug. Die alte Milchviehanlage soll zu einem Zuhause werden. Er stattet heute keinen Film aus, sondern sein Leben. Aber nur bis zum nächsten Auftrag. Bis zum nächsten Anruf, der sagt: In zwei Wochen geht’s los.

Von Stephanie Helm