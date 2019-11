„Wir wollten nicht weg, sondern einfach nur frei sein“

Leisnig

Am 9. November 1989, damals 23 Jahre alt, war ich zusammen mit einem Freund zu einer Weiterbildung in Weimar. Am Abend besuchten wir die Herderkirche, gingen anschließend zur Demonstration. Danach besuchten wir gemeinsame Freunde, schauten dort die Aktuelle Kamera beziehungsweise die Tagesschau – das war in Weimar möglich – mit der Pressekonferenz mit Günter Schabowski.

Wir konnten das alles noch nicht so recht einschätzen, haben weiter darüber gesprochen und philosophiert, wie das wäre: Wenn man sich ins Auto setzen und nach Tschechien fahren würde, damals CSSR, und dann in Eisenach wieder zurück in die DDR, um zu zeigen, dass wir eigentlich nicht weg, sondern nur frei sein wollten, um selbst zu entscheiden.

Anita Fritzsch mit ihrem alten DDR-Personalausweis. Quelle: Steffi Robak

Menschen tanzten auf der Grenze

Am Morgen gegen 7 Uhr zum Kaffee erzählte meine Großcousine, die früher in Berlin in Nähe Grenzübergang Bornholmer Straße wohnte, dass die Menschen auf der Grenze in Berlin getanzt haben. So war unser Ziel schnell, uns den „Weiterbildungsnachweis“ abzuholen, dann sofort zurück nach Oschatz zum „Volkspolizeikreisamt“, um den Reisepass zu beantragen.

Auf dem Weg zur Autobahn kam uns der Gedanke, so weit es geht, nach Eisenach zu fahren. Im Auto überlegten wir, was wir sagen wollten, wenn wir irgendwo angehalten werden – also, wir wollten nach Eisenach und die Wartburg ansehen, das war unser Plan.

Euphorische Stimmung

Gegen 10 Uhr standen wir an der ersten Schranke der Grenzanlage, in einer langen Schlange aus lauter Trabis, Wartburgs, Ladas, teils besetzt mit Menschen in ihrer Arbeitsbekleidung. Es war eine euphorische Stimmung. Dann rückte die Schlange, wir passierten die Grenzanlagen. Die Grenzsoldaten kontrollierten noch unsere Personalausweise, stempelten 11 Uhr den Grenzübertritt in Wartha. In Herleshausen am Grenzübergang waren dann bereits Fernsehen, Presse, Rotes Kreuz anwesend, und alle lagen sich in den Armen.

Immer weiter westwärts

Wir fuhren mit unserem Auto einfach weiter westwärts, ohne zu wissen wohin. Im blauen DDR-Atlas hörte die Welt in Eisenach auf – es war alles grau. Auf der Autobahn Richtung Frankfurt/Main musste man noch mal abfahren und fuhr durch fast verlassene Ortschaften. Wir beide fragten uns: Ist das wirklich der Westen? An einer Tankstelle bekamen wir von einem ADAC-Helfer einen Reise-Atlas, fuhren nach Homburg Ohm am Vogelsberg, eine Kleinstadt in Hessen.

Dort suchten wir eine Verwandte, die im Bücherladen arbeiten sollte, fanden die Adresse und waren die ersten „Ossis“ in der Straße, am 10. November gegen 13 Uhr. Die Verwandten freuten sich und waren gespannt. Es war total beeindruckend: eine Kleinstadt mit viel Fachwerk, alles in Ordnung und in hellen Farben. Am Abend und in der Nacht kamen weitere Freunde von uns dort an. Es war ein Abend ohne Ende und immer wieder kamen Fernsehberichte.

Advent in Heidelberg

Ich war nur überwältigt und voller Freude. Im September, zur Herbstmesse in Leipzig, hatte ich mich mit einem Brieffreund aus Heidelberg getroffen. Der sagte dort zu mir, im Advent zu seinem Geburtstag würden wir uns treffen. Das habe ich damals nicht glauben wollen. Und dann war ich am 10. November 1989 in Hessen. Am Sonnabendvormittag hatte eine Verwandte den Bürgermeister mobilisiert: Wir bekamen am runden Tisch des Ratssaals das Begrüßungsgeld.

Der Besuch der Universitätsstadt Marburg war ein weiterer Höhepunkt für die ersten Stunden nach dem Mauerfall. Wenn ich heute auf dem Weg in die Alpen hinter München die ersten Berge sehe, freue ich mich, dass vor 30 Jahren der „Eiserne Zaun“ eingerissen wurde. Für mich bleibt immer die Frage, warum ein Mensch so eingeschränkt leben und andere für sich entscheiden lassen sollte.

Ich hatte Glück

ein DDR-Studium der Agrarökonomie bekam ich anerkannt, konnte mich ohne Parteizugehörigkeit weiterbilden. 1991 war ich dann in Bremen die Erste aus dem Osten, die ihren Abschluss als Bilanzbuchhalterin bei der Industrie- und Handelskammer der Freien Hansestadt erlangte. Vor diesem Hintergrund kann ich heute sagen: Ich hatte Glück. Dazu gehört, dass ich in Oschatz einen damals 69 Jahre alten Steuerberater aus Wuppertal traf, bei dem ich arbeiten und weiter lernen konnte. Im Jahr 1997 legte ich in Dresden meine Steuerberaterprüfung ab, arbeite seitdem selbstständig in Oschatz.

Demokratie – ein zu schützendes Gut

Ich bin dankbar für die Zeit, auch dass ich dabei war in Leipzig, im Sommer in Bulgarien und Ungarn, und dann am 9. November in Weimar. Für mich ist die Freiheit und die Demokratie ein wichtiges und zu schützendes Gut.

Von Steffi Robak