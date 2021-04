Großweitzschen

Die Ortsverbindungsstraße (K 7542) aus Richtung Großweitzschen in Richtung Hochweitzschen befuhr am Dienstagfrüh, gegen 6.35 Uhr, die 33-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda. In einer Rechtskurve kam der Mazda nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei erlitt die Mazda-Fahrerin leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 5.000 Euro.

Von DAZ