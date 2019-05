Leisnig

Mit der Zeitung fängt alles an. Und dann landen alle im Internet. Bei ihrem aktuellen Zeitungs- und Medienprojekt durchstöbern die Leisniger Viertklässler die Medienlandschaft von A bis Z, studieren jeden Tag die Döbelner Allgemeine Zeitung, vom Kreuzworträtsel übers Wetter bis hin zu den Berichten über ihre Heimatstadt. Zuletzt war mit Steffi Robak eine Redakteurin zum Unterricht zu Gast – spannend für alle.

Zur Galerie Zeitung oder Internet oder beides: Die Grundschüler der 4b lernen, wie und wo sie zu den richtigen Nachrichten aus ihrer Stadt kommen - hier ein paar Fotos dazu.

Charles und Camilla – für Leisnig ist was anderes wichtiger

Also: Das kann schon sein, dass Charles und Camilla in Leipzig interessant sind. Doch mal ehrlich, ist das wichtig für einen Viertklässler in Leisnig? Eher nicht. Wichtig ist, was einen selbst betrifft. Zum Beispiel: Warum fährt der Schulbus nicht? Steht in der blauen Zeitung, oder im Netz bei www.lvz.de unter „Region“ und „ Döbeln“. Diese Stelle muss man finden und sich dann merken.

Sich zum Beitrag durchzuklicken, ist für Zehnjährige eine Herausforderung, jedoch nicht unlösbar. Hanna Kühn stellt schließlich fest: „Die Zeitung kann man direkt durchblättern. Auch wenn das etwas umständlich ist, kann man darin vieles gut finden. Im Internet muss man genau wissen, was man sucht und wo. Sonst findet man dort gar nichts.“

Schule im Netz schon gut präsent

Die erste eigene Recherche-Aufgabe lösen alle recht schnell: Wie tief ist der Burgbrunnen von Leisnig? Es steht an dem Tag zwar in der Zeitung. Doch der Internet-Beitrag mit der konkreten Zahl muss auf den Schirm.

Nächste Aufgabe: Lehrerin Therese Bretschneider auf der Internetseite der Leipziger Volkszeitung finden, am besten ein Zeitungs-Foto. Das will durchdacht sein. Noch kniffliger: Die Schüler sollen in einer digitalen Veröffentlichung sich selbst oder einen konkreten Mitschüler finden.

Ob Geschichtsprojekt, Baumpflanzaktion, Affenfrühstück, Schulstartparty oder Erste-Hilfe-Kurs: Zuerst muss überlegt werden, zu welchem Thema berichtet worden sein könnte. Das weckt ungeheuer den Ehrgeiz der Kinder. Und es macht ihnen bewusst: Sie sind ein Teil von diesem Internet.

Kulturtechnik: Sich im Netz zurechtfinden

Feinde elektronischer Medien mögen es ungern akzeptieren: Die Fähigkeit, nützliches Wissen für sich selbst aus dem Internet zu schöpfen, entwickelt sich zur Kulturtechnik. Ähnlich war es auch einst mit dem Schreiben, nachdem vor rund 5000 Jahren die Schrift erfunden wurde. Dabei kamen die Menschen zuvor Jahrtausende lang ohne Schrift zurecht. Das ist heute undenkbar. Therese Bretschneider tut etwas dafür, damit ihre Klasse das Netz entdeckt als Quelle nützlicher Informationen für den eigenen Lebensalltag.

„Zum Spielen haben Tablet und Smartphone schon einen festen Platz im Leben vieler Kinder. Dass sie diese als Instrumente nutzen können, sich Wissen selbst anzueignen, das ist ein nächster wichtiger Schritt“, sagt die Schulleiterin. Die Digitalisierungs-Initiative an Sachsens Schulen begrüßt die Leisniger Schulleiterin. An ihrer Bildungseinrichtung existiert ein Satz Tablets. Damit wird für den Unterricht recherchiert.

Zeitung einfach unschlagbar

Für die Kinder der 4b stehen trotzdem Zeitung und Internet gleichberechtigt nebeneinander, mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Einerseits punktet das Netz bei der gezielten Suche nach Themen, wie Luise Kaufmann feststellt. Und: Dort ist die Nachricht eher zu bekommen, weil die Zeit fürs Drucken wegfällt, sagt Hanna Kühn. In der Zeitung gibt es dafür Kreuzworträtsel, die man gemütlich zusammen mit dem Großvater oder mit Mitschülern lösen kann. Stella Lange möchte neben Computer und Internet die Zeitung nicht missen. Darin stünden griffbereit die Nachrichten von vor der Haustür, aus Leisnig. Und außerdem: Wenn es keine Verbindung ins Netz gibt oder keinen Strom, dann ist die Zeitung einfach unschlagbar.

Von Steffi Robak