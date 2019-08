Döbeln

Einer der schwersten mobilen Krane deutschlandweit soll ab kommenden Dienstag seine Arbeit an der Zschopau bei Töpeln/ Schweta verrichten. Darüber informierte gestern Franz Grossmann vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Kann bis zu 500 Tonnen heben

Mit Hilfe des riesigen Baugerätes, das bis zu 500 Tonnen heben kann, werden die Brückenelemente zurückgebaut, die für die Behelfsbrücke über die Zschopau notwendig waren. Über diese rollte monatelang der Verkehr, während der Ersatzneubau der B 175-Brücke über die Zschopau bei Schweta errichtet wurde. Vorigen Freitag war die neue Brücke für den Verkehr freigegeben worden.

Arbeiten beginnen am Dienstag

Der Mega-Kran war bereits im April des vorigen Jahres im Einsatz, als die Behelfsbrücke errichtet wurde. Nun rückt der Kran am Montag noch einmal an, nach dessen Aufbau sollen die Arbeiten am Dienstag beginnen.

Baustellenbereich gesperrt

In diesem Zusammenhang weist Franz Grossmann vom Lasuv darauf hin, dass das Betreten des Baustellenbereichs für Zuschauer aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, ebenso das Parken in Baustellennähe. Der Pressesprecher: „Es wird um ausreichend Abstand zum Baugeschehen gebeten.“

Von Olaf Büchel