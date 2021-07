Kinder- und Familienfest in Döbeln - Mega-Parcours lockt in Döbeln kleine Gladiatoren an

Ganz schön anstrengend: Wer diese Hindernis-Strecke bewältigt, der hat Mumm in den Knochen. Die größte ihrer Art stand beim Kinder- und Familienfest der Stadtwerke am Sonnabend in Döbeln. Das hatte aber noch einiges mehr zu bieten.