Leisnig

Eine Marathon-Versammlung steht denneu gewählten Leisniger Stadträten am Donnerstagabend bevor, wenn sie sich ab 18 Uhr zum ersten Mal öffentlich im Rathaussaal treffen.

Stellvertreter des Bürgermeisters wählen

Zunächst gilt es zahlreiche Formalitäten abzuhandeln, wie die Verpflichtung der Stadträte durch Bürgermeister Tobias Goth ( CDU), die Wahl und Bestellung seiner beiden Stellvertreter, die Wahl und Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses und des Technischen Ausschusses sowie deren Stellvertreter. Für die Ausschüsse müssen auch noch sachkundige Bürger bestimmt werden. Weiterhin sind die Mitglieder des Aufsichtsrates des Seniorenzentrums „Sonnenblick“, der Leisniger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft und des Beirates für das Technologieorientierte Gründer- und Entwicklungszentrum zu wählen.

Einzelhandelskonzept und B-Pläne

Sachthemen stehen ebenfalls umfangreich auf dem Programm. So soll es in einer Tischvorlage um die Vergabe der Überarbeitung der Mischwasserkonzeption und des Generalentwässerungsplanes des städtischen Eigenbetriebes Abwasserentsorgung gehen. Ebenfalls eine Beschlussfassung ist zum Einzelhandelskonzept der Stadt Leisniggeplant, nach dem sich die Räte mit den Stellungnahmen dazu befasst haben. Weitere Themen sind der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordwest“ (Änderungsentwurf und Auslegungsbeschluss) sowie der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Sondergebiet Ostwaldstraße“ (Billigung Entwurf/Auslegungsbeschluss).

Lindenplatz und Gerätehaus

Danach sind Auftragsvergaben an der Reihe: Für die Sanierung und Gestaltung des Lindenplatzes betrifft das Los 1 und 2 – Bewässerungszisterne und Straßenbau nördlicher Teil. Für den geplanten Bau des Feuerwehrgerätes „Am Sächsischen Reiter“ sollen die Arbeiten für den erweiterte Rohbau sowie für Dach und Fassade per Beschluss vergeben werden. Weitere Vergabebeschlüsse befassen sich mit der Errichtung eines zweiten Rettungsweges in der Kita „Nido“ in Börtewitz sowie der Fahrbahn- und Gehwegsanierung Sachsenplatz, zweiter Bauabschnitt.

Überplanmäßige Ausgaben

Am Ende des öffentlichen Teils geht es noch um überplanmäßige Aufwendungen/Ausgaben fürs Gästeamt Leisnig und bei der Betriebskostenumlage an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung. Dann steht noch ein nicht öffentlicher Sitzungsteil an.

Von Olaf Büchel