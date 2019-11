Mehr Geld für Döbelner Kameraden

Döbeln

Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln und ihrer Ortswehren bekommen künftig eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro für jeden Einsatz, den sie in ihrer Freizeit ableisten. Das sieht eine Änderung der Entschädigungssatzung für Ehrenamtliche Tätigkeit vor, welche der Döbelner Stadtrat im Dezember beschließen soll. Der Hauptausschuss des Stadtrates hat am Donnerstag die Beschlussvorlage vorbereitet und zum Beschluss in den Stadtrat empfohlen. Für jede Dienstteilnahme sollen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute zudem künftig acht Euro Aufwandsentschädigung erhalten. Im Durchschnitt sind es 24 Dienste im Jahr, an denen sich die Feuerwehrleute weiterbilden, üben und die Technik in Schuss halten. Im Gegenzug fällt der pauschale Auslagenersatz weg.

Dankbar für eine solche Feuerwehr

Die Stadt wird die neue Regelung statt bisher 39 000 Euro im Jahr künftig 55 000 Euro kosten. „Das ist es uns Wert. Wir sind sehr dankbar, so eine engagierte Feuerwehr zu haben“, so Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Im vergangenen Jahr musste Döbelns Freiwillige Feuerwehr 327 Mal ausrücken.

Völlig fertig: Die Ausbildung unter schwerem Atemschuss im glühend heißen Brandcontainer hat es in sich. Quelle: Archiv/Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer