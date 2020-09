Marbach

Die ersten Birnen liegen schon zur Weiterverarbeitung bereit, sie müssen allerdings noch richtig ausreifen. Auch Mirabellen für den regionalen Obstbrand hat Eric Brabant schon in großen Kisten auf seinem Hof stehen. In der Marbacher Feinbrandmanufaktur „ Rose Valley“ beginnt jetzt wieder die Zeit der Produktion, der neuen Ansätze. Nebenher wird in der Rosentalstraße 17 gebaut. Denn Eric Brabant braucht dringend weiteren Platz für sein kleines Unternehmen, das er vor reichlich drei Jahren begonnen hat in professionelle Bahnen zu lenken. Kommende Woche beginnen die Bauarbeiten für den Anbau an das kleine Gebäude, in dem sich momentan alles abspielt, was mit der Brennerei zu tun hat.

Führungen und Verkostungen in diesem Jahr ausgebucht

Etwa 50 Quadratmeter mehr stehen dann bald zur Verfügung. „Wir müssen fertig werden“, sagt Brabant, der eigentlich hatte schon viele eher bauen wollen. Denn er braucht dringend Platz. Die Produktion soll erweitert werden. das Geschäft läuft gut.

„Wir haben großen Zuspruch auch was Verkostungen und Führungen angeht“, freut er sich. Doch der Segen ist bis jetzt auch ein wenig Fluch. Für dieses Jahr ist die Feinbrandmanufaktur mit Führungen komplett ausgebucht. Das Problem: „Wir haben keinen Gastraum, sondern es findet ja immer alles im Produktionsraum statt.“ Wenn am Wochenende Leute vorbeikommen wollen, muss dort immer ein vorzeigbarer Zustand hergestellt werden.

Mehr Platz mit gleichbleibenden Temperaturen

Diese zusätzliche Arbeit fällt mit den neuen Räumlichkeiten weg. Mit denen schafft sich Eric Brabant auch mehr Stellfläche. Platz, an dem gleichbleibende Temperaturen herrschen, die wichtig sind, um die Meische gleichmäßig zu vergären. Wenn das nicht garantiert ist, gehen die Aromen verloren. Im Anbau können die Gärfässer und Gärtanks dann in aller Ruhe vor sich hinblubbern, so wie beispielsweise die beiden großen 1500-Liter-Tanks, die jetzt noch leer auf dem Hof stehen müssen. Und es wird Platz, um das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. 4000 Flaschen warten darauf, abgefüllt zu werden. „Wir haben straff zu tun in den nächsten Wochen.“

Regionaler Whiskey ist jetzt auf dem Markt

Im März hatte Eric Brabant seinen ersten Rose-Valley-Whiskey abfüllen können. Drei Jahre war der Single Malt in einem alten Sherry-Fass gereift. Innerhalb von zweieinhalb Monaten waren die 921 Flaschen, die er abgefüllt hatte, ausverkauft. „Ich glaube, ein paar gibt es noch in Roßwein bei Zauschs“, freut sich Brabant über den enormen Zuspruch. Der nächste Whiskey aus seiner Manufaktur ist bereits auf dem Markt. Der „Lokal Grain“, klassisch hergestellt und zweifach destilliert, ist ein komplett regionales Produkt, mit Weizen und Roggen aus der unmittelbaren Umgebung gebrannt. Für den Geschmack sorgt ein speziell dafür hergestelltes, kräftiges Single-Malt-Gemisch, mit dem das Destillat gemischt, „geblendet“ wurde.

Honigbrand als Experiment

Auch ein Single Malt wird in diesem Jahr noch einmal abgefüllt, schaut Eric Brabant voraus. „Mal sehen, was aus dem Fass darf“, sagt er und lächelt. Noch eine ganze Weile lagern wird wohl sein Honigbrand. Das ist eines von Eric Brabants Experimenten. Sein Credo ist es, mit regionalen Rohstoffen zu arbeiten, um sich abzuheben. Honig ist erst seit ein paar Jahren überhaupt zum Brennen zugelassen. Der Marbacher hat es ausprobiert, weil er sich auch an Rum versuchen wollte. Allerdings basiert dieser auf dem so gar nicht regionalen Zuckerrohr. Deshalb das Honig-Experiment. Jetzt lagert der Honigbrand in dem Sherry-Fass, in dem der erste Marbacher Whisky gereift war.

Von Manuela Engelmann-Bunk