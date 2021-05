Mehr Positiv-Testungen im Landkreis Mittelsachsen

Region Döbeln

Der Inzidenzwert für den Landkreis Döbeln ist am Mittwoch auf 238,1 gesunken (-39). Seit März vergangenen Jahres wurden im Landkreis 23 194 positive PCR-Tests registriert, das sind über 200 mehr im Vergleich zu Dienstag. In den Krankenhäusern werden 95 Covid-Patienten behandelt, davon werden 20 beatmet.

Seit 26. April, mit Inkrafttreten der Bundes-Notbremse – sind die Kitas im Landkreis wieder geschlossen. In der ersten Schließwoche sind rund 38 Prozent der etwa 11 500 Kinder in Kita und Krippe betreut worden. Im Hort waren es rund 21 Prozent. In der zweiten Woche im Notbetrieb sind etwa 40 Prozent der Kinder in den Kitas betreut worden. Im Hort sank die Quote auf rund 7 Prozent.Innerhalb des Landkreises gibt es deutliche Unterschiede. So haben manche Kitas eine Notbetreuungsquote von nur etwa 10 Prozent, in anderen Kitas sind weit mehr als die Hälfte der Kinder anwesend. Ende März 2020, als die Kitas zum ersten Mal geschlossen wurden, waren nur 630 Kinder im Landkreis in der Notbetreuung. Später, nachdem die Liste der Berufe, die Anspruch haben, verlängert wurde, stieg der Anteil in der Notbetreuung Ende April 2020 auf 14 Prozent. Im eingeschränkten Regelbetrieb war die Auslastung in Kinderkrippe und Kindergarten konstant hoch bei zirka 80 Prozent. Im Dezember 2020, als die Einrichtungen zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie schließen musste, waren es rund 1 700 Kinder, 16 Prozent. Vier Wochen später waren es 2 500 Kinder, 22 Prozent.

Das Landratsamt hat am Freitag nach Himmelfahrt geschlossen. Das Corona-Bürgertelefon ist am 13. und 14. Mai dennoch zwischen 9 und 12 Uhr besetzt. Am 17. Mai sind die Beschäftigen wieder wie gewohnt erreichbar.

Von daz