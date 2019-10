Mehr Sicherheit für Fußgänger: Gleisberger wollen einen Zebrastreifen

Gleisberg

In Gleisberg soll es demnächst einen Zebrastreifen geben. Die Einwohner erhoffen sich davon mehr Sicherheit für ihre Kinder, die beispielsweise täglich mit dem Schulbus fahren und an der Buswendestelle im Ort die Straße überqueren müssen.

Knappe Mehrheit für Zebrastreifen

Genau dort, nämlich am oberen Ende des Buswendehalbkreises möchten die Gleisberger gern einen Fußgängerüberweg installiert haben, der Autofahrer dazu nötigt, abzubremsen und Kinder sicher die Straße passieren zu lassen. Weil sich mehrere Eltern mit dem Anliegen an den Ortschaftsrat gewandt haben, diskutierte dieser das Thema am Mittwochabend und verabschiedete schließlich mit knapper Mehrheit – vier zu drei Stimmen – den Beschluss, einen solchen Zebrastreifen zu beantragen.

Im Ordnungsamt der Stadt Roßwein hatte Ortsvorsteher Bernd Handschack ( CDU) zu diesem Thema bereits vorgesprochen und sich erkundigt. Weil es sich bei der betroffenen Hauptstraße durch den Ort um eine Kreisstraße handelt, muss der Antrag beim Landratsamt eingereicht werden. Bevor überhaupt eine Entscheidung getroffen wird, sagt Roßweins Ordnungsamtsleiterin, werden wohl Geschwindigkeitsmessungen im Ort durchgeführt und gezählt, wie viele Fußgänger betroffen sind.

Grundproblem wird nicht gelöst

Sinnvoll wäre es zudem, erst einmal eine 30er-Zone einzurichten, damit die Autofahrer nicht völlig unvermittelt an einen Zebrastreifen herangerauscht kommen. Eine solche Zone brachte am Mittwochabend auch Ortschaftsrat Heiko Schmidt ins Spiel, der einen Zebrastreifen für das falsche Mittel hält, um in Gleisberg für Straßensicherheit zu sorgen. Einerseits würden den Streifen, so wie er angedacht ist, nur ein paar Kinder aus dem Oberdorf nutzen, während die Kinder des Unterdorfes von der Bushaltestelle aus weiterhin am alten Gasthof die Straße queren würden. Andererseits würde der Fußgängerüberweg am Wendeplatz nicht das Problem des zu schnellen Fahrens lösen. Weiter unten im Ort gäbe es nämlich einen ähnlich großen Gefahrenpunkt für Fußgänger, dort, wo die Fahrzeuge von der Wetterwitzer Straße mit hohem Tempo auf die Hauptstraße biegen.

30er-Zone soll bei Ablehnung kommen

Ortschaftsrätin Anke Weber findet die Idee des Zebrastreifens gut, würde ihn aber aufgrund des Laufweges sowohl der Busnutzer als auch derjenigen, die vom Sportplatz und Kindergarten kommen, eher am alten Gasthof platzieren. Was aber nicht geht, wie Bernd Handschack erklärte, weil dort erstens die Gefahr herabfallender Ziegel vom baufälligen Gebäude zu groß sei und außerdem kein Fußweg auf beiden Straßenseiten vorhanden ist. Und der ist für einen Zebrastreifen erforderlich. Rene Seltmann sprach sich ähnlich wie Heiko Schmidt für eine 30er-Zone aus.

Für den Fall, dass der Zebrastreifen für Gleisberg vom Amt abgelehnt wird, einigte sich der Ortschaftsrat darauf, eine Sitzungsvorlage zur Einrichtung einer 30er-Zone vorzubereiten.

Von Manuela Engelmann-Bunk