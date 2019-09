Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Fruchtsafthersteller wie in Deutschland – über 350 an der Zahl. Einige von ihnen ermöglichen an diesem Wochenende den Verbrauchern einen Blick hinter die Kulissen der Saftproduktion. So auch die Kelterei Neugreußnig, wo die Branchenaktion „Besuch deinen Saftladen“ am Freitag ihren Auftakt hatte.