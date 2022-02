Mehr als 1000 Neuinfektionen im Landkreis Mittelsachsen

Region Döbeln

Nach kurzer Andeutung einer sinkenden Inzidenz steigt der Wert im Landkreis Mittelsachsen wieder an: Nachdem die Inzidenz am Freitag bei 857,8 lag, wird am Sonntag ein Wert von 981,8 gemeldet.

Auch die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist deutlich angewachsen: Am Sonntag meldet das Gesundheitsamt Mittelsachsen 1095 neue Fälle, womit die Gesamtzahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Landkreis seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren auf 65953 gestiegen ist.

Ebenfalls wieder leicht erhöht hat sich die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken des Landkreises – von 20 am Freitag auf 23 am Sonntag. Die Zahl der beatmeten Patienten ist mit zwei stabil geblieben. Aber es gibt einen weiteren Todesfall zu beklagen. Damit sind es inzwischen 969 Menschen, die im Landkreis an und mit dem Corona-Virus gestorben sind.

Von daz