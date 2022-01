Mehr als 300 neue Corona-Fälle in Mittelsachsen 

Mittelsachsen

Der Zuwachs an bestätigten Coronavirus-Nachweisen in Mittelsachsen liegt auch am Donnerstag über 300. Das Gesundheitsamt meldet 308 weitere Fälle, die Gesamtzahl steigt damit auf 58 830. Die 7-Tage-Inzidenz steigt ebenfalls wieder an, auf jetzt 292,9. Der Wert ist damit um rund 100 höher als vor einer Woche. In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 18 Corona-Patienten behandelt (+4), davon sechs beatmet (+1). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gibt es nicht, die Zahl beträgt in Mittelsachsen 960.

Von daz/obü