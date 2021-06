Mehr als Musik beim Roßweiner Sommer-Dreiklang

Roßwein

Kultur in Aussicht! Der Sommer steckt in den Startlöchern, die Inzidenz sinkt und auch in Roßwein traut man sich wieder, Pläne für die warmen Monate zu schmieden. Der im vergangenen Jahr Corona bedingt geborene „Sommer-Dreiklang“ soll auch in diesem Jahr stattfinden. Und nicht nur das: Statt „nur“ Musik wird es diesmal auch etwas zu Lachen geben. Endlich mal wieder.

„Es sollen nicht nur Musikabende organisiert werden“, sagt Bürgermeister Veit Lindner. Das Repertoire wird um zwei Kleinkunstveranstaltungen erweitert. Starten wird diese Veranstaltungsreihe mit einem Kabarettabend. Auf den hatten die Roßweiner zum Weihnachtsmarkt verzichten müssen. Deshalb wird der Leipziger Kabarettist Thomas Störel vom Sanftwut-Kabarett am 31. Juli open air zwischen Kirche und Rathaus auftreten, dort, wo ursprünglich das Weinfest und voriges Jahr als Ersatz der Sommer-Dreiklang stattfand. Es ist nicht der erste Auftritt des Leipzigers in Roßwein, als „Manni“ hat er sich hier bei verschiedenen Gelegenheiten bereits einen Namen gemacht und auch sein neues Programm „Manni macht die Mädels munter“ verspricht jede Menge Heiterkeit. Und dann gibt es am 7. August an selber Stelle den neu konzipierten Kleinkunstabend, an dem sich vor allem Roßweiner Künstler präsentieren.

Der eigentliche Sommer-Dreiklang startet am 24. Juli mit Amy Cara & Juli, jungen Musikern, die bereits im letzten Jahr das Publikum begeisterten. Am 14. August wird „Deep Moon“ aus Döbeln auftreten. Den Abschluss des Sommer-Dreiklangs liefern am 21. August die Künstlerinnen Fischer & Rabe aus Nürnberg.

Die Dreiklang-Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr und enden spätestens gegen 23 Uhr. Der Kabarett-Abend, die einzige kostenpflichtige Veranstaltung im Reigen, beginnt erst um 20 Uhr.

Von Manuela Engelmann-Bunk