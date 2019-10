Hartha

In der Nacht auf Montag sind bisher Unbekannte in mehrere Garagen an der Döbelner Straße in Hartha eingestiegen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, machten sich die Täter an insgesamt 26 Garagentoren innerhalb des Komplexes zu schaffen. „Den Tätern gelang es, in 15 Garagen gewaltsam einzudringen“, heißt es von Seiten der Beamten. Bisher unklar ist jedoch, ob überhaupt etwas gestohlen wurde. Den einbruchsbedingten Sachschaden beziffert die Polizei mit mindestens 2.500 Euro.

Von ap/DAZ