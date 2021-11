Mehr als nur ein Job: Blick in die Roßweiner Werkstätten

Roßwein

Behutsam näht Anja Kühn den Blümchenstoff zusammen, verbindet zwei Teile zu einem großen Ganzen. „Das wird unser Nackenhörnchen“, sagt sie. Die 43-Jährige arbeitet in der Näherei der Roßweiner Werkstätten. Darauf ist sie stolz. „Ich bin schon 20 Jahre hier“, sagt Anja Kühn. Sie lebt in Zunschwitz bei Ostrau, wird jeden Tag von zuhause abgeholt und in die Werkstätten gebracht. „Die Näherei ist mein liebster Arbeitsbereich“, sagt sie. Gemeinsam mit anderen, die wie sie geistig oder körperlich behindert sind, verbringt sie hier ihre Zeit, ist kreativ und fühlt sich gebraucht.

Von Anfang bis Ende

Während sie den Stoff für die Nackenhörnchen näht, verschließt Claudia Wetterling am Arbeitsplatz neben ihr die Naht eines Kirschkernkissens. Fünf Minuten brauchen die beiden Frauen in etwa für ein Kissen. Je mehr Übung sie haben, desto schneller geht es. Gruppenleiterin Katrin Zimmer gibt Hilfestellung, wenn es nötig ist. Sie erklärt, dass keinem starr vorgegeben Muster gefolgt wird, welche Produkte in der Näherei entstehen. „So wie wir Zeit haben“, sagt sie. Manchmal wechseln nur die Stoffe, ab und an das ganze Produkt. Eins bleibt dabei immer gleich: „Sie müssen sie komplett selbstständig nähen können. Man muss sehen, dass ein Produkt von Anfang bis Ende hier entstanden ist“, weiß die Gruppenleiterin.

Kirschkernkissen nähen im Akkord: Menschen wie Claudia Wetterling sollen so selbstständig wie möglich arbeiten. Quelle: Sven Bartsch

Neben der Näherei gehört auch eine Holzabteilung zu den Roßweiner Werkstätten. Ein paar Hundert Meter entfernt, in der Wehrstraße, werden Möbel restauriert oder Bausätze zusammen gebaut, die zuvor in der Harthaer Werkstatt, einer Zweigstelle, hergestellt wurden. Betritt man den großen, lichtdurchfluteten Raum in der oberen Etage riecht es nach Holz. An den Wänden lehnen große, kleine, schmale, breite Bretter. Bernd Leipert greift zum Akkuschrauber. Auf der Werkbank vor ihm liegen zwei Holzelemente, aus denen ein Futterhäuschen werden soll. Er weiß genau, wie die Einzelteile zusammengefügt werden. Er hat es schon oft genug gemacht.

Feste Struktur, planbare Aufgaben

Immer die gleiche Arbeit zu machen, das kann für manche genau das richtige sein. Sie brauchen eine feste Struktur, planbare Aufgaben und ein monotones Arbeiten. Es gibt ihnen Sicherheit. Für andere gibt es wechselnde Aufgaben. Andere Produkte, andere Arbeitsschritte, andere Herausforderungen. Wer nach einer Weile in eine andere Abteilung wechseln möchte, bekommt auch dazu Gelegenheit. „Wir gehen individuell auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Menschen ein. Was für den einen richtig ist, unterfordert den anderen – oder umgekehrt.“

Bernd Leipert arbeitet in der Holzabteilung. Hier baut er auch die einzelnen Komponenten, die in der Zweigstelle in Hartha entstehen, zusammen. Quelle: Sven Bartsch

„Unser Ziel ist es, dass die Menschen hier so selbstständig wie möglich arbeiten können“, erklärt Anne Möbius. Nicht nur deshalb sind Großaufträge optimal. Einmal angelernt, können die Männer und Frauen die Arbeitsschritte nahezu ohne Hilfe ausführen. Das ist nicht nur logistisch optimal, sondern auch für die Menschen selbst wichtig. Denn die Arbeit der Betreuer und Gruppenleiter in den Werkstätten ist anspruchsvoll und vielseitig. Da ist zum einen die soziale Komponente – das Betreuen und Anlernen, das Auffangen von Emotionen und Stimmungen. Auf der anderen Seite muss immer auch die Produktion am Laufen gehalten werden.

„Es wird keiner gezwungen“

Die Kritik, behinderte Menschen werden als billige Arbeitskräfte in den Werkstätten missbraucht, kennt auch Anne Möbius. Immer wieder kocht die Diskussion nach oben. Der Vorwurf hält sich hartnäckig. Die Werkstattleiterin sieht den Kern des Problems in der Politik, den Gesetzen und Vorgaben. „Das System muss reformiert werden. Ich weiß, dass die Politik da dran ist. Das ist längst überfällig“, sagt Anne Möbius. Die Vorgaben sind klar: 70 Prozent des Umsatzes, der in den Werkstätten erwirtschaftet wird, muss als Arbeitslohn für die Beschäftigten ausgezahlt werden.

Mit dem, was übrig bleibt, werden alle anderen anfallenden Kosten gedeckelt. Viel Spielraum bleibt da nicht. Und die Werkstattleiterin betont einen Satz ganz besonders: „Es wird keiner gezwungen in die Werkstatt zu gehen. Das ist ein wichtiger Fakt.“ Das Argument, die Menschen seien nicht zurechnungsfähig und wüssten somit gar nicht, dass sie ausgebeutet werden, lässt Anne Möbius nicht gelten. „Das stimmt einfach nicht“, sagt sie.

Anne Möbius ist die Leiterin der Roßweiner Werkstätten. Quelle: Sven Bartsch

Die Arbeit in den Roßweiner Werkstätten ist mehr als nur ein Job für die 250 Männer und Frauen hier. Es ist ein Umfeld, in dem sie gefordert und gefördert werden. Sie werden begleitet, aufgefangen und angenommen. „Wir versuchen, so viel wie möglich für unsere Leute hier zu machen.“ Urlaubsfahrten, Feste, arbeitsbegleitende Angebote. „Das alles sind wichtige Dinge für Menschen mit Behinderung. Wir schaffen hier eine Tagesstruktur. Am Ende des Tages wissen sie, sie haben etwas geschafft.“

Betrieben fehlt Betreuungskapazität

Die dafür notwendigen Kapazitäten gibt es in den Werkstätten. Auf dem regulären Arbeitsmarkt fehlt das meistens. Denn auch das gehört zur Realität: Obwohl es erklärtes Ziel der Werkstätten ist, die Menschen hier fit für den Arbeitsmarkt zu machen, scheitert der Versuch viel zu oft. Nicht, weil die Menschen nicht in der Lage dazu sind. Viel mehr fehlt es an den Partnern, den Arbeitsgebern außerhalb der sicheren Werkstatt-Wände.

„Einen behinderten Menschen in einer Firma einzuarbeiten, erfordert viel Zeit und Engagement. Die Belastung für die Menschen muss stückweise erhöht werden, manche von ihnen können nicht lesen oder schreiben. Diese Kapazitäten, das alles aufzufangen, fehlt in den Betrieben ganz einfach“, weiß Anne Möbius. Also bleiben die meisten hier. In den letzten Jahren gab es nur einen Fall, in dem der Übergang von den Werkstätten in den normalen Arbeitsmarkt, gelang.

Neue Wege gehen, altes weiterentwickeln, aber auch an Beständigem festhalten – das ist, was sich die Diakonie auf die Fahne geschrieben hat. Ein Beispiel dafür ist die Eröffnung des neuen Werkstattladens in der Stadtbadstraße. Am Freitag, 5. November, wird der kleine Raum, der bis unter die Decke mit Vogelhäuschen, Futterstellen, Keramik oder Produkten aus der Näherei gefüllt ist, in kleinem Rahmen seiner Bestimmung übergeben. Ab dem 8. November ist der Werkstattladen dann immer montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Und dort warten die Produkte, die in der Holzwerkstatt oder der Näherei entstehen. Auch Keramik gibt es zu kaufen. Die kommt aus den Kleinwachauer Werkstätten.

Am Freitag eröffnet der neue Werkstattladen in der Stadtbadstraße. Kathleen Weippert räumt die Produkte in die Regale. Quelle: Sven Bartsch

Die Idee des Werkstattladens ist nicht neu. Vor einigen Jahren gab es schon einmal einen, damals in Döbeln. Doch das Konzept ging dort nicht auf. Es gab weniger eigene Produkte, die Kunden blieben aus. In Roßwein wagt die Diakonie einen Neustart. Denn die Nachfrage war immer da. Wenn sich alles eingespielt hat, sollen die betreuten Mitarbeiter einmal den kleinen Laden schmeißen und dort die Produkte verkaufen, die sie selbst herstellen. Selbstständig sein, Aufgaben und damit Verantwortung übernehmen, am Ende des Tages mit dem Gefühl nach Hause gehen – heute hab ich was geschafft. Es ist mehr als nur ein Job. Der Kreis schließt sich.

Die Roßweiner Werkstätten Die Roßweiner Werkstätten sind Arbeits-, Lebens- und Schutzraum für Menschen, denen aufgrund verschiedenster Behinderungen der Zugang zum Tätigsein in der freien Wirtschaft nicht möglich ist. Sie arbeiten in der Näherei, Holzbearbeitung, Industriemontage oder im Garten- und Landschaftsbau. Zu Beginn nehmen sie an einem Eingangsverfahren teil. In dieser etwa dreimonatigen Orientierungsphase wird gemeinsam herausgefunden, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung für den jeweiligen Menschen mit seiner Behinderung ist. Anschließend folgt der Berufsbildungsbereich. Dort werden sie fachlich und lebenspraktisch für den Einsatz im Arbeitsbereich oder auf dem freien Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsmarkt vorbereitet und qualifiziert. Am Ende erhalten sie ein Leistungszertifikat. Die eigenen Produkte der Werkstätten sind nur ein kleiner Teil von dem, was hergestellt wird. Ein Großteil sind Aufträge aus Industrie, Handwerk und dem privaten Bereich. Neben den zwei Standorten in Roßwein gibt es auch eine Zweigstelle in Hartha.

