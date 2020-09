Mehrere Garagen in Döbeln aufgebrochen

Döbeln

In der Teichstraße machten sich am Wochenende Unbekannte in Garagen eines Garagenkomplexes zu schaffen. Drei der insgesamt fünf Garagen waren mit Toren und entsprechenden Vorhängeschlössern gesichert, welche durch die Diebe aufgebrochen wurden. In den Garagen befanden sich neben Werkzeug auch vier Autos der Marke Volkswagen.

Nebelscheinwerfer und Rädersätze gestohlen

Von zwei der Autos entwendeten die Täter jeweils Nebelscheinwerfer und an einem davon schlugen sie eine Scheibe ein. Zudem konnten sie drei Komplettsätze Räder und diverses Werkzeug erbeuten. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Den Tatzeitraum grenzen die Beamten auf Sonnabend, 2 Uhr bis Sonntag, 11.30 Uhr ein.

