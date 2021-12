Mehrere tausend Euro Schaden nach Weihnachtsbaumbrand in Döbeln

Döbeln

Der Weihnachtsbaumbrand in einer Wohnung an der Döbelner Ritterstraße (lvz.de berichtete) verursachte nach Angaben der Polizei vom Dienstag mehrere tausend Euros Sachschaden. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei geht von einer fahrlässigen Brandentstehung aus.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Montagnachmittag zu dem Wohnungsbrand in die Ritterstraße gerufen worden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war an einem Weihnachtsbaum in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss das Feuer ausgebrochen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Die drei Bewohner der betroffenen Wohnung (8/w, 15/w, 44/w) wurden durch die Rettungskräfte wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Ordnungsamt der Stadt kümmerte sich derweil um eine ersatzweise Unterkunft für die Familie. Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft stellt eine ihrer möblierten Gästewohnungen zur Verfügung.

Aus drei Fenstern einer Wohnung an der Döbelner Ritterstraße drang am Montagnachmittag Qualm. Dort war ein Feuer ausgebrochen. Quelle: Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer