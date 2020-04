Meinsberg: Corona bremst Dorfclub und Kinderwehr

Meinsberg

Das „ Meinsberg Open Air“ ist wohl das prominenteste Corona-Opfer. Musik-Festival am Freitag, Dorffest am Sonnabend und Sonntag – dieses Veranstaltungswochenende gehört zu den Perlen in Waldheim und Umgebung. Und wird in diesem Jahr nicht stattfinden. „Nicht alle Bands wollen sich vertraglich auf eine Corona-Klausel einlassen. Und wir können es uns nicht leisten, Ausfall-Gage zu zahlen“, benennt Kay Wollschläger, Vorsitzender des Meinsberger Dorfclubs, auf welche Risiken sich dieser eingelassen hätte, hätte er das Open-Air und Dorffest trotzdem veranstaltet. „Die Bands brauchen Planungssicherheit“, so Kay Wollschläger. Und ist derzeit alles andere als gegeben. Keiner weiß, wie lange die Ausgangsbeschränkungen noch andauern.

Und das Fest einfach auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschieben? Auch das ist schwierig, weil die Vorbereitungen recht umfangreich und vielschichtig sind. „Es ist nicht damit getan, einfach ein paar Buden auf den Festplatz zu stellen“, verdeutlicht Kay Wollschläger. So plant der Dorfclub zunächst mit der Feier der Wintersonnenwende im Dezember. Und vielleicht stellt er im 2. Halbjahr ein kleines Dorffest auf die Beine. Auch ohne Veranstaltungen hält Kay Wollschläger die Förderung der Vereine durch die Stadt Waldheim für wichtig, Kosten fallen nämlich trotzdem an und Einnahmen fehlen.

Anzeige

Eigentlich hatten die Kameraden um Stefan Voß den Dienstplan für Waldheims Kinderfeuerwehr bis Juni fertig. Aber die Mühe haben sich der Meinsberger Wehrleiter und seine Feuerwehrleute, die diese Truppe betreuen, umsonst gemacht. Die kleinen Kameradinnen und Kameraden sollen das Feuerwehrwesen auf spielerische Art kennenlernen, kindlich gerecht eben. Richtige Einsätze gehören nicht dazu. Deswegen unterstützen Katja Boxhorn und Manuela Scheffler die Kameraden. Die beiden Frauen sind vom pädogischen Fach. Stefan Voß und Jan Bäurich von der Meinsberger Ortswehr leiten die Waldheimer Kinderfeuerwehr. „Das liegt nun erstmal auf Eis“, sagt Stefan Voß. Er kann zwar noch nicht sagen, wann es weitergeht mit der Kinderfeuerwehr, aber dass es weitergeht, steht bereits fest.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Dirk Wurzel