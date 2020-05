Meinsberg: Neue Nachbarn noch in diesem Jahr?

Meinsberg/Waldheim

Der Waldheimer Ortsteil vergrößert sich. Und wenn alles klappt, bekommt Meinsberg noch in diesem Jahr Zuwachs an neuen Häusern. Diese Hoffnung hegt nicht nur Bauamtsleiter Michael Wittig im Waldheimer Rathaus.

„Es ist ein schöner Tagesordnungspunkt, den ich gerne mit dem gesamten Stadtrat beschlossen hätte", sagte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). Wegen Corona tagte der Stadtrat jüngst in verkleinerter Besetzung – um den Sicherheitsabstand einhalten zu können. Der „schöne Tagesordnungspunkt“ betraf die Vergabe des Auftrags zur Erschließung des Wohngebietes „Sonnenhufe Teil II“ in Meinsberg. Da hängt viel dran: Das Gelände ist zu regulieren, Straßen und Wege sind zu bauen. „Ich freue mich, dass es eine Firma aus der näheren Umgebung geschafft hat“, kommentierte Michael Wittig das Ergebnis der Ausschreibung, an der sich neun Firmen beteiligt haben. Die Firma STI Bau Döbeln GmbH bereitete das wirtschaftlich günstigste Angebot und bekam den Zuschlag.

Aber nicht einstimmig. CDU-Stadtrat Ricardo Baldauf enthielt sich und AfD-Stadtrat Mike Mende stimmte dagegen. Wie er sagte, lag das nicht an dem Vorhaben, sondern an der Firma, die den Auftrag bekommen sollte und schließlich bekam. Mit dieser hätte Waldheim schlechte Erfahrungen gemacht, sie wäre bei anderen Projekten letztlich teurer, als im Angebot angegeben. Ins Detail ging Mike Mende dabei nicht.

Der Baubeginn zur Erschließung ist in drei Monaten anvisiert. Wenn die STI Bau zügig vorankommt, könnte die Stadt noch in diesem Jahr die ersten Grundstücke verkaufen und die Häuslebauer könnten loslegen.

Es war ein langer Weg. 13 Häuser mehr soll der Waldheimer Ortsteil Meinsberg bekommen. Dafür musste die Stadt einen Bebauungsplan aufstellen. Das beschloss der Stadtrat bereits vor vier Jahren. Aber durch das neue Baugebiet kommt die mittlerweile abgerissen Spindelfabrik zu neuen, ungeahnten Ehren. Die Stadt kann die nach dem Abriss renaturierte Fläche wahrscheinlich als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft nehmen, den die weitere Bebauung der Sonnenhufe darstellt. Zum Ausgleich gehören außerdem noch zwei Biotope für die Feldlerche.

Die Spindelfabrik war Waldheims (un)heimliches Wahrzeichen. Bis die Stadt den baufälligen Schandfleck abreißen ließ. Zuvor hatte sie die Ruine für über 120 000 Euro gekauft – ein Geschäft über den großen Teich, denn die vormalige Eigentümerin lebt im Bundesstaat Texas der USA.

Von Dirk Wurzel