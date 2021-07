Meister der Sprache und des Sprechens auf Gut Gödelitz zu Gast

Gödelitz

Schauspieler Friedrich-Wilhelm Junge, der Meister der Sprache und des Sprechens, kommt am Montag, 5. Juli, nach Gödelitz. Dort nimmt er seine Zuhörer mit in das Leben des großen Philosophen Moses Mendelssohn, dessen Namen den meisten heutzutage nur noch durch seinen Enkel, den Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy bekannt ist. Junge findet die Geschichten bei einem anderen Meister. Die Rede ist von Heinz Knobloch. Der Erzähler und Feuilletonist war ein passionierter Flaneur, berühmt für seine Begabung, Geschichte und Geschichten spannend miteinander zu verknüpfen, kenntnisreich, pointiert, präzise und verschmitzt zu erzählen. So auch die Geschichte des Philosophen Moses Mendelssohn, nachzulesen in dem wunderbaren, einfühlsamen Buch „Herr Moses in Berlin“, auf den Spuren eines Menschenfreundes.

Ein politisches Bekenntnis

Wer Friedrich-Wilhelm Junge kennt, der weiß, dass er sich nicht irgendeine Geschichte auswählt, alle seine Abende sind auch ein politisches Bekenntnis. Ein jüdischer Aufklärer des 18. Jahrhunderts, was hat der uns heute 2021 noch zu sagen? Nun, Moses Mendelssohn war ein mutiger Philosoph und Menschenfreund, davon erzählt das Buch von Heinz Knobloch. Es bildet aber auch die Diskriminierung der jüdischen Religionsgemeinschaft im damaligen Deutschland ab. Wenn Friedrich-Wilhelm Junge daraus Passagen liest, dann schwingen unausgesprochen neuzeitliche Unterdrückung und Intoleranz mit. Das Schicksal der Juden steht mittlerweile als Metapher und Symbol für all das, was Menschen einander antun können.

Die Veranstaltung unter dem Titel „Herr Moses in Berlin – auf den Spuren eines Menschenfreundes. Ein Heinz Knobloch-Abend mit Friedrich-Wilhelm Junge“ ist eine Benefizveranstaltung. Der Schauspieler, der einst auch in Leipzig studierte, tritt ohne Gage auf. Los geht der Abend um 19 Uhr.

Kunstausstellung wird eröffnet

Zeitgleich wird an diesem Montag die 53. Kunstausstellung eröffnet. Dann werden die Arbeiten der Künstlerin Elke Daemmrich zum Thema „Transformation-Malerei von 1982-2019 und das grafische Werk von 1997-2020“ gezeigt.

Da der Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen aktuell unter 10 liegt, entfallen für die Veranstaltung auf Gut Gödelitz Maskenpflicht, Abstandsregelungen, Testpflichten sowie die Kontakterfassung. Um eine vorherige Anmeldung wird trotzdem gebeten. Das geht telefonisch unter 034325/20434. Der Eintritt kostet 10 Euro für Mitglieder und 15 Euro für Nichtmitglieder.

Von DAZ