Mittelsachsen

Vandalismus entlang mittelsächsischer Straßen ist ein erhebliches Problem. Das geht jedenfalls aus einer Mitteilung hervor, die das Landratsamt am Donnerstag veröffentlichte. Demnach haben alle sechs Straßenmeistereien im Landkreis mit den Folgen von Vandalismus zu kämpfen.

Landratsamt verzeichnet zunehmende Tendenz

„Eine direkte Statistik gibt es nicht, aber wir verspüren eine leicht zunehmende Tendenz“,so Ute Friedrich, Leiterin der Abteilung Straßen im Landratsamt. Die Behörde stellt dabei unter anderem den Diebstahl von Schildern, umgefahrene, niedergebrannte sowie herausgerissene Leitpfosten und Aufkleber auf Verkehrszeichen heraus.

Während sich der finanzielle Schaden nach Angaben des Landratsamtes nur schwer beziffern lässt, stellt Friedrich alleine für die Meisterei in Döbeln eine Summe von 5.000 Euro in den Raum. Diese seien im Laufe des Jahres bereits für die Beseitigung von Vandalismusschäden angefallen. Mit auf diese Rechnung zahlen unter anderem Vorfälle an der Bundesstraße 169 – eine beschädigte Leitplanke – sowie bei Wendishain – ein samt Pfosten gestohlenes Verkehrsschild – ein. „Es kommt wieder vor, dass Kraftfahrer gegen eine Verkehrseinrichtung fahren und Unfallflucht begehen“, erläutert Friedrich.

Probleme überall im Landkreis

Diese Probleme tauchen in diesem Jahr auch an anderen Orten im Landkreis auf. „Es gab drei gestohlene Ortstafeln, zwei umgeknickte und zwölf beschmierte beziehungsweisebeklebte Schilder verschiedenster Art“, zählt Peter Müller, stellvertretender Straßenmeister in Freiberg, für seinen Bereich auf. Die Reinigung sei schwierig und zeitaufwendig.

Diese Erfahrungen macht auch Christian Titze, stellvertretender Straßenmeister von Rochlitz. „Eine Reinigung erfolgt mit einem speziellen Mittel, um die Verkehrszeichenfolie nicht zu beschädigen. Diese Arbeiten müssen von Hand durchgeführt werden.“ Doch nicht immer sind diese zeitaufwendigen Maßnahmen von Erfolg gekrönt. Vereinzelt seien manche Verkehrszeichen so beklebt beziehungsweise bemalt, dass eine Reinigung nicht mehr möglich sei. Dann bleibt nur noch der Austausch des Schildes.

Von André Pitz