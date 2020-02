Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Donnerstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Der Sächsische Landesbauernverband führt am Dienstag, 3. März, von 8 bis 11.30 Uhr in der Geschäftsstelle in Döbeln, Hainstraße 3, eine Rechtsberatung durch. Ein Jurist berät zum Thema Agrar- und Bodenrecht sowie in privatrechtlichen Angelegenheiten. Eine Voranmeldung unter Telefon 03431/62 28 43 ist erforderlich.

Großweitzschen: Ab der kommenden Woche ändern sich die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung in Großweitzschen. Bisher war die Verwaltung montags von 9 bis 12 Uhr zu erreichen. Ab 2. März bleibt das Verwaltungsgebäude montags ganztägig geschlossen. Termine sind aber auch außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Hartha: Wie wird zukünftig an der Annenstraße geparkt? Das sollte vergangenes Jahr bereits eine Petition klären, denn auch die Anwohner waren sich nicht einig. Beidseitiges Parken ist nicht möglich, die Straße dafür zu schmal. Nun hat die Stadt sich entschieden und folgt mit der neuen Regelung den Wünschen der meisten Anwohner. Im ersten Abschnitt von der Karl-Marx-Straße bis zur Goethestraße wird zukünftig rechts geparkt, aber der Kreuzung der Goethestraße weiter zur Gehart-Hauptmann-Straße dann links, heißt es aus dem Rathaus. Die Bauarbeiten in der Annenstraße gehen ab Montag weiter. Derzeit ist noch der erste Abschnitt dran.

Hartha: Mittelsachsen erkunden und das ganz bequem im Warmen? Im Harthaer Rathaus geht das am Sonntag, denn dort lädt der Mittweidaer Denkmalpfleger Michael Kreskowsky zum Lichtbildervortrag. Veranstaltet wird der vom Heimatverein Hartha. Kreskowsky, der sein erstes eigenes Museum schon mit 14 Jahren auf die Beine stellte, zeigt Bilder aus der Region. Der Historiker hat sich aber besonders auf den hiesigen Altkreis konzentriert: Hartha, Waldheim, Döbeln und Roßwein stehen im Blickpunkt. Dazu gibt es heitere Episoden aus der Geschichte Mittelsachsens. Los geht es am 1. März um 16 Uhr im Rathaus in Hartha. Karten gibt es im Vorverkauf.

Ostrau: Ein spannender Krimi-Abend erwartet die Besucher am Freitag, 6. März, im Gasthof „Wilder Mann“ in Ostrau. Um 19.30 Uhr startet der musikalische Leckerbissen, gewürzt mit schwarzem Humor und verfeinert mit einer Prise Leidenschaft. Das „Menü“ wird den Gästen von der Leisniger Autorin Syliva Eggert und dem Saxophonisten Karl Helbig serviert. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.

Zschaitz: So gut wie jedes Jahr steht sie im Gasthof „Zur Post“ auf der Bühne: die 1968 gegründete Rolling-Stones-Coverband „Tacton“ aus Frankenberg. Am 14. März sind sie wieder bei Wirt Adalbert Jentzsch zu Gast. Los geht es um 20 Uhr. Karten kosten 15 Euro an der Abendkasse. Im Vorverkauf sind es nur zwölf Euro. Karten können telefonisch unter 034324/21 056 bestellt werden.

