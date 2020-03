Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Donnerstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Hartha: Frische Luft macht munter – und je näher der Frühling kommt, desto mehr Zeit lässt sich draußen verbringen. Wieso nicht auch in Gesellschaft und für einen guten Zweck? Für alle Interessierten lässt sich der 28. März vormerken. Dann heißt es in Hartha wieder: Frühjahrsputz. Los geht es um 9 Uhr im Stadtpark.

Lommatzsch: Am Dienstag, 17. März, findet die große „Digitale Dörfer Sachsen“-Release-Party im Schützenhaus in Lommatzsch, Sachsenplatz 3, statt. Ab 18:30 Uhr werden Einblicke in die bisherigen Aktivitäten des Projekts, bei der sich auch Bürger aus Ostrau und Zschaitz beteiligten, präsentiert. Die Ergebnisse der neun Bürgerworkshops werden vorgestellt und die Kommunikations-Dienste „DorfNews“ und „DorfFunk“ freigeschaltet. Zusätzlich werden diverse Workshops angeboten.

Ostrau: Der erste Unternehmerstammtisch des Jahres findet am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr im Gasthof „Wilder Mann“ in Ostrau statt.

Reinsdorf: Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Reinsdorf trifft sich am Freitag, 20. März, um 19.30 Uhr im Gasthof in Hoyersdorf. Auf dem Plan stehen die Berichte von Vorstand, Jägern und dem Kassenwart. Zudem ist über deren Entlastung sowie der Verwendung des Reinertrages abzustimmen. Außerdem soll über einen neuen Pachtvertrag abgestimmt werden.

Zschaitz: Die 1968 gegründete Rolling-Stones-Coverband „Tacton“ aus Frankenberg steht am Sonnabend im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz auf der Bühne. Los geht es um 20 Uhr. Karten kosten 15 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf zwölf Euro. Diese können telefonisch unter 034324/21 056 bestellt werden.

Von DAZ