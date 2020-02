Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Freitag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Großweitzschen: Die Gemeindeverwaltung in Großweitzschen bekommt schon bald tatkräftige Unterstützung. Wie Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) mitteilt, wird ab dem 1. April eine Sachbearbeiterin in der Kämmerei eingestellt. Der Beschluss dazu wurde bereits im Verwaltungsausschuss gefasst.

Hartha: Am 23. Februar ging in der Fachstelle Wolf vom sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ein vermuteter Wolfsriss an Nutztieren in Diedenhain bei Hartha ein. Drei Schafe soll das Tier gerissen haben. Zwei davon waren bereits tot, ein weiteres musste notgeschlachtet werden. Ein Wolfsriss wurde nun nicht bestätigt. „Die Rissbegutachtung konnte den Wolf als Verursacher nicht bestätigen. Die Todesursache ist unklar“, so Vanessa Ludwig von der Fachstelle Wolf.

Hartha: Am Montag ist wieder Spielzeit: Eltern und Großeltern können in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr in die Hartharena kommen. Dort ist Krabbelgruppe für Kinder bis drei Jahre. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Dort kann sich mit anderen Eltern ausgetauscht werden, für die Kinder gibt es altersgerechtes Spielzeug.

Leisnig: Zur nächsten Versammlung kommen die Mitglieder vom Leisniger Gewerbe- und Verkehrsverein am Dienstag, 3. März, zusammen. Sie beraten über die als nächstes anstehenden Vorhaben des Vereins. Dafür wollen sie sich 19 Uhr treffen. Als Ort der Zusammenkunft ist das Café „Wohnen mit Genuss“ am Markt vorgesehen.

Rosswein: Vergeblich suchte der Besitzer einer Simson S 50 am Donnerstag in Roßwein sein Moped. Das hatte er tags zuvor an einem Wohnhaus an der Straße Am Sportplatz abgestellt. Dieben war es gelungen, das Moped unbemerkt zu stehlen. Der Zeitwert der Simson wird mit rund 500 Euro angegeben.

Zschaitz: Die Gemeinderäte von Zschaitz-Ottewig kommen am Montag, 2. März, um 19.30 Uhr zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Wie immer findet die im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz statt. Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) wird Informationen über das aktuelle Geschehen in der Gemeinde mitteilen. Bürger haben zu Beginn der Sitzung die Möglichkeit, ihre Anfragen und Belange an Verwaltung und Gemeinderäte loszuwerden.

Von DAZ