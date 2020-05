Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Mittwoch

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Börtewitz:Zwei Veranstaltungen in der Kulturscheune verschieben sich wegen Corona. So findet der Kabarettabend mit Thomas „Manni“ Störel vom Leipziger Kabarett „Sanftwut“ am 29. November um 16 Uhr statt. Dieser war eigentlich für den 17. Mai geplant. Die für den 20. Mai terminierte Veranstaltung „Gebrannte Köstlichkeiten“ mit Siegbert Henning, dem Destillateurmeister der Meissner Spezialitätenbrennerei Prinz zur Lippe verschiebt sich ins kommende Jahr.

Anzeige

Großweitzschen: Die Erneuerung der Straßen im Gewerbegebiet Mockritz hatten die Gemeinderäte von Großweitzschen in ihrer jüngsten Sitzung noch einmal auf dem Tisch. Eigentlich fiel der Entschluss, Fördermittel für das Projekt zu beantragen bereits im Februar. Doch weil der Haushalt noch nicht beschlossen wurde, ist die Gemeinde dazu verpflichtet, noch einmal ganz konkret zu beschließen, aus welchen Mitteln der Eigenanteil gestemmt wird. Das Geld kommt aus den investiven Schlüsselzuweisungen, also den Zuweisungen des Freistaates. 44.500 Euro sind für das Jahr 2020 vorgesehen. Eine grundhafte Sanierung ist notwendig, da es zum Teil extreme Rissbildung und beträchtliche Schlaglöcher gebe. Weil die Straßen des Gewerbegebiets in Mockritz derzeit vor allem als Umleitungsstrecke aufgrund der Baumaßnahmen auf der B 169 dient, verschlechtere sich der Zustand der Straßen jetzt noch einmal mehr.

Weitere LVZ+ Artikel

Kriebstein: Zur Sitzung mit Corona-Abstand lädt die Gemeinde Kriebstein am 18. Mai in die Turnhalle Grünlichtenberg an der Mittleren Dorfstraße 7. Diese beginnt um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beschlüsse zur Sanierung der Turnhalle Kriebethal. Eine Bürgerfragestunde ist auch vorgesehen.

Leisnig: Aufgrund der aktuellen Situation kann das „Blickpunkt Auge“-Beratungsmobil für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen am 18. Mai nicht wie geplant nach Leisnig kommen. Dennoch können sich Ratsuchende mit ihren Fragen an das Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen) wenden, wie Liane Völlger von dieser Einrichtung informiert. Die Mitarbeiter des dzb lesen beantworten grundlegende Fragen zu den häufigsten Augenerkrankungen, zu Sehhilfen und Hilfsmitteln, zu Reha-Maßnahmen, rechtlichen und finanziellen Ansprüchen, geben Tipps zu Freizeit und Alltag und informieren zu den Literatur- und Medienangeboten. Dieser Service ist kostenlos. Wer das Beratungsangebot nutzen möchte, kann anrufen (Telefon: 0351/80 90 628, Mobil: 0174/96 23 998) oder eine E-Mail (sachsenmobil@blickpunkt-auge.de) schreiben.

Ostrau: Wie die Gemeindeverwaltung von Ostrau mitteilt, fallen sowohl die Bürgermeistersprechstunde als auch der Sonnabend-Sprechtag im Einwohnermeldeamt am 9. Mai aus. Die Mitarbeiter der Verwaltung stehen für Anfragen telefonisch unter 034324/20 90 zur Verfügung.

Roßwein: Es wird ein ruhiges Jahr, was Feste und Feierlichkeiten angeht. Nachdem alle größeren Veranstaltungen bis Ende August abgesagt sind, bleibt auch in Roßwein nicht mehr viel übrig. Das Weinfest aber, das für September vorgesehen war, soll stattfinden. Wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) mitteilte, werde es lediglich auf das dritte September-Wochenende verschoben.

Von DAZ