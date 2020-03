Meldungen aus der Region Döbeln am Dienstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz/ Döbeln: Der Fahrer eines weißen VW Caddy mit wahrscheinlich Döbelner Kennzeichen ist am 28. Februar gegen 14.05 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank in Oschatz einem schwarzen BMW in die linke Seite gefahren. Der BMW gehört einem Oschatzer. Da augenscheinlich kein größerer Schaden zu erkennen war, trennten sich beide Fahrzeugführer, ohne dass sich der Oschatzer die Personalien des VW Caddy-Fahrers geben ließ. Später stellte der BMW-Fahrer einen Schaden an seiner linken Fahrzeugtür fest und bittet nun den VW-Fahrer sich bei ihm zu melden. Tel. 0152/264 790 82.

Döbeln: Der 40-jährige Fahrer eines LKW Mercedes bog am Montag, gegen 10.30 Uhr, von der Hermann-Otto-Schmidt-Straße nach links in die August-Julius-Clemen-Straße ab. Dabei kippte ein auf der Ladefläche befindlicher Motor nach rechts und stürzte auf einen parkenden Pkw Ford. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am LKW und am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Noschkowitz: Aufgrund der jüngst beschlossenen Ausgangsbeschränkung muss auch das Treffen der Ortschaftsräte in Noschkowitz abgesagt werden. Ortsvorsteher Hans-Jürgen Ritschel und seine Mitstreiter wollten sich eigentlich am Donnerstag, 26. März, im Feuerwehrgerätehaus in Rittmitz treffen. Die Sitzung muss nun ausfallen.

Roßwein: Die für diesen Donnerstag geplante Stadtratssitzung wird aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. Zumindest nicht wie geplant. Wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) erklärte, werde es lediglich ein Treffen mit den Fraktionschefs geben, um im Eilverfahren einen Beschluss zu einer Baumaßnahme zu fassen. Alle anderen Beschlussvorlagen seien aufschiebbar gewesen und werden in einer nach der Coronakrise stattfindenden Sitzung des Rates auf die Tagesordnung gehoben.

Von DAZ