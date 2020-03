Meldungen aus der Region Döbeln am Donnerstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag in ein Döbelner Mehrfamilienhaus an der Theodor-Kunzemann-Straße ein. Das Gebäude wird gerade ausgebaut. Die Täter entwendeten verschiedene Bohrmaschinen sowie einen Pkw-Schlüssel. Mit diesem Schlüssel öffneten sie einen vor dem Mehrfamilienhaus abgestellten silberfarbenen Ford Focus und verschwanden mit dem erstmals 2007 zugelassenen Kombi. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von zirka 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Verübt wurde der Diebstahl in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr.

Döbeln/Pulsitz: Wie Angelika Leonhardt von der NABU-Regionalgruppe Lößhügelland mitteilt, müssen zwei geplante Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Das betrifft die Biberexkursion mit Volkmar Kuschka an der Zschopau im Töpelwinkel, die für den morgigen Sonnabend, um 14 Uhr, geplant war. Auch die Besichtigung des Hofgutes in Pulsitz mit Besitzerin Sabine Reichardt, die am 25. April, 10 Uhr, stattfinden sollte, wird abgesagt.

Roßwein: Der Heimatverein hat die für 17. Mai geplante Lesung „Druff geschissen“ abgesagt. Die bestellten Platzkarten würden ihre Gültigkeit behalten, sagt Vereinschefin Martina Thiele, man wolle versuchen, die Veranstaltung in den Herbst zu verlegen.

Waldheim: Die Stadt ruft wieder zum Frühjahrsputz – wegen Corona allerdings in abgespeckter Form. So sollen keine Gruppen putzen, sondern lieber Einzelpersonen vor den jeweiligen Grundstücken. Angedacht ist der Frühjahrsputz für den 3. und 4. April. Am 4. und am 6. April holt der Bauhof den Kehricht ab.

Von DAZ