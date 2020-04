Der Wolf als Teil vom ökologischen System

Klosterbuch

Wo der Wolf jagt, wächst der Wald. Revierförster Ronald Köllner weiß nicht mehr, wo er diesen Spruch zuerst gehört hat. Aber er weiß, welcher Grundgedanke hinter der Aussage steckt. „Wo der Wolf nicht jagt, muss regulierend in den Wildtierbestand eingegriffen werden. Das tut der Mensch, seit er den ins hiesige Ökosystem gehörenden Wolf daraus vertrieben hat. Das war vor etwa 150 Jahren. Seitdem muss der Mensch den Wolf ersetzen – als Jäger.“

Köllner, Revierförster im Forstrevier Thümmlitz-Klosterbuch beim Staatsbetrieb Sachsenforst, schaut aus verschiedenen Blickwinkeln auf den Wolf – zum einen sieht er in dem Tier pragmatisch einen Prädator - Beutegreifer - der ursprünglich in das Ökosystem der sächsischen Wälder gehört. Er weiß um die Bedeutung des Wolfes für den Wald: Nur so lange der Bestand an Schalenwild wie Rehen reguliert wird – und das tut der Wolf auf natürlichem Wege - kann es eine gesunde Waldverjüngung geben.

Anzeige

Regulierer im Wald

Sachsens Wälder leiden unter Windbruch, extremer Trockenheit, Schädlingsbefall, nicht allein durch Borkenkäfer. Vielerorts versuchen Waldbewirtschafter durch gezielten Umbau mit heimischen Laubbaumarten, den Wald zu retten. Im Klosterbucher Forst wachsen auf Flächen kontrolliert angepflanzte Eichensetzlinge. Doch gerade im Winter leiden europäische Baumarten, von der Eberesche bis zur Stieleiche, unter dem Appetit von Rehen oder Hirschen.

„Knospen und Triebe junger Bäume gehören dann zur bevorzugten Nahrung dieser Paarhufer“, schildert der Förster. So wichtig diese Tierarten im Ökosystem Wald sind - mit ihrem Kot die Samen der Pflanzen verbreiten und Nährstoffkreisläufe aufrecht erhalten – überhand nehmen dürfen sie nicht. Sonst kippt das System.

Köllner, nicht nur Förster sondern auch Jäger, organisiert für sein Revier Jagden im Auftrag vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Da er die Wildtierbestände kennt, lädt er nur so viele Schützen ein, dass einerseits keiner ohne Waidmanns-Glück nach Hause gehen muss, anderseits die Strukturen der Wildbestände stabil bleiben.

Wo der Wolf nicht jagt, muss es der Mensch tun, zum Schutz des Waldes. Deshalb wird Schalenwild bejagt, unter anderem Rehe, wie hier im Klosterbucher Forst. Quelle: Steffi Robak

Neben Rehwild ist im Klosterbucher Forst auch Muffelwild ansässig, wird bei den Staatsforstjagden zur Strecke gebracht. Dass der Mensch nun als Jäger mit dem Wolf einen Konkurrenten bekommt, sieht Köllner unproblematisch: „Entnimmt der Wolf aus dem Bestand seine Nahrung, fällt das nicht ins Gewicht.“ Der Wolf komme dort hin, wo die Populationsdichte seiner Beutetiere hoch ist. Wo er jagt, beanspruche er etwa zwanzig Prozent dessen, was sonst an Wild geschossen werden kann, schätzt der Förster ein.

Jedoch existieren weitere Personenkreise, auf welche die Existenz des Wolfes Einfluss nimmt. Dazu gehören die Jagdpächter. Für Geld bejagen sie von Privateigentümern gepachtete Felder, Wälder und Wiesen, unter anderem eben auch, um Ernten und Baumbestände zu schützen. Sie unterstützen die Bewirtschaftung der Kulturlandschaft. Nachvollziehbar ist ihre Absicht, einen gewissen Jagdertrag zu erzielen.

Nachvollziehbare Skepsis

Bei Jagdgenossenschaftsversammlungen wird nicht selten beklagt, dass viel Wild nach Kollisionen im Straßenverkehr verendet. Es ist dann nicht mehr verwertbar. Nun schnappt der wieder heimkehrende Wolf auch noch das eine oder andere Stück Wildbret weg.

Eine weitere Personengruppe, die dem Wolf nachvollziehbar Skepsis entgegenbringt, sind Nutztierhalter, die ihre Schafherden oder Damwildrudel auf Weiden beziehungsweise in Gehegen grasen lassen. Unter anderem regt dies das Pflanzenwachstum auf den Flächen an. Wichtiger ökologischer Effekt: Erstarkendes Wurzelwerk wirkt Wind- und Wassererosion des Bodens entgegen, entwickelt sich zu wertvollem Humus.

Angestammter Lebensraum

Der Wolf unterscheidet nicht, betrachtet auch das Nutztier als lohnende Beute – erst recht, wenn es gewissermaßen in seinem angestammten Refugium steht, in der Natur: Für den Wolf sein Lebensraum, für den Menschen bewirtschaftetes Weide-Land. Der Konflikt ist unausweichlich.

„In Gattern oder anderen Einfriedungen größere Mengen seiner potenziellen Beute an einem Ort vorzufinden – das lässt sich der Wolf nicht entgehen, ohne zu prüfen, ob er etwas erlegen kann. Er ist ein effektiv jagender großer Beutegreifer.“ Das sagt Vanessa Ludwig. Sie leitet bei der Fachstelle Wolf des sächsischen Landesumweltamtes das Referat Öffentlichkeitsarbeit. Sie erklärt, warum sich der Wolf gerade jetzt wieder in Sachsen ausbreitet: „In den vergangenen etwa 150 Jahren seiner Abwesenheit haben wir das nicht so wahr genommen. Doch letztlich wohnen die Menschen im ureigenen Verbreitungsgebiet des Wolfes.“ Dies gelte nicht allein für Deutschland, sondern auch für andere europäische Länder.

Wolf in der Kulturlandschaft

Im ehemaligen Ostblock war der Wolf noch zum Abschuss frei gegeben, während er anderswo bereits unter Naturschutz stand. So durfte er im westlichen Teil Polens noch bis in die 90er Jahre geschossen werden. Jetzt steht er auch dort unter Naturschutz, kehrt zurück in sein Territorium – welches der Mensch in vielfältiger Art bewirtschaftet. „Das macht übrigens unsere Kulturlandschaft aus. Und der Wolf passt dort hin“, wirbt Vanessa Ludwig für die Koexistenz von Mensch und Wolf – und dafür, dass der Mensch, so gut er kann, seine naturnah gehaltenen Nutztiere vorm Zugriff des Wolfes schützt, statt ihn abzuschießen.

Platz für Sozialverhalten

In Sachsen sind derzeit 22 Rudel nachgewiesen, vier Paare, ein Einzeltier. Ein Großteil davon ist ansässig in der Lausitz. „Streifgebiet könnte auch schon mal der Klosterbucher Forst sein“, meint Ronald Köllner. Ob der Wolf jemals in seinem Forst- und Jagdrevier um Klosterbuch sesshaft werden könnte? „Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Ein Rudel beansprucht ein Gelände von bis zu 20 000 Hektar.“

Dazu gehöre nicht allein Fläche zum Jagen, sondern auch für das komplexe Sozialverhalten dieser Tierart. Einen Rendezvous-Platz müsse es geben, wo sich Tiere treffen können, unter anderem zur Werbung und Paarung.

Zudem bedürfe es eines ungestörten Rückzugsgebietes zum Aufziehen der Welpen – im relativ dicht besiedelten Altkreis Döbeln kaum zu finden, meint Ronald Köllner: „Momentan sehe ich die Voraussetzungen dafür im Bereich vom Klosterbucher Forst nicht. Aber ich kann es auch nicht ausschließen.“

Von Steffi Robak