Fachwerkhof Klosterbuch wechselt Besitzer – sein Spirit bleibt

Klosterbuch

Annette Littau nimmt von Elsbeth Pohl-Roux den Schlüssel für den Fachwerkhof in Klosterbuch entgegen – ein symbolischer Akt, der den Weg aufzeigt in eine neue Zukunft des Gebäudeensembles und dennoch der Garant dafür, dass der Hof in vielem seiner Bestimmung treu bleiben soll.

So wie mit dem Klosterbucher Ehepaar als Haus- und Hofherren bleiben Gebäude und Land weiter dem Naturschutz, Jugend- und Bildungsprojekten, einem gesunden und geruhsamen Landleben verpflichtet. So stellen es sich die neuen Eigentümer vor. Und so hatten es sich Elsbeth Pohl und ihr Mann Jürgen immer gewünscht. „Für uns ist es so ein Glücksfall“, sagen die Beiden. Den Hof, Wohnsitz und berufliche Wirkungsstätte in einem, haben die ehemaligen Besitzer mittlerweile verlassen, verkleinern sich erheblich. Wie bereits berichtet, wird ein kleines Domizil im Klosterbucher Bahnhof ihr neues Zuhause.

Ihre Tiere nehmen die Pohls mit, fuhren den Bestand mit Bedacht vorm Umzug herunter. Die Arche-Funktion bleibt erhalten, die sich der Pflege und Zucht alter regionaler Nutztierrassen widmet. Den Umzug an den Bahnhof machen erst einmal nur die Hühner und Kaninchen mit.

Was später wieder dazu kommen kann oder will, stehe noch offen. Dass das Ehepaar im Alter nicht untätig sein, jedoch kleiner wirtschaften möchte, ist klar, seit die Verkaufsabsichten für den Hof öffentlich wurden. Jürgen Pohls Pferde gehen aus dem Fachwerkhof-Stall in die Weide-Saison. Danach sollen die Zossen in den Stallungen des Schulbauernhofes untergebracht werden, der am Rande des Dorfes gebaut wird. Rat und Kommune erteilten bereits Baurecht. Für April ist der erste Spatenstich geplant.

Auf dem Fachwerkhof werde sich rein äußerlich und hinsichtlich dessen, was der Hof inhaltlich über all die Jahre verkörperte, wenig ändern. Annette Littau, 44 Jahre alt, und ihr 52-jähriger Partner Norbert Bochynek finden sich mit ihren eigenen Lebens-Zielen in vielem wieder, was in und um Haus und Hof aufgebaut wurde.

„Es passt zu unserem Leben“, sagen sie. Zur Familie gehören die 14-Jährige Tochter Miriam und der dreijährige Sohn Aryk. Zwei Hunde und eine Katze kommen ebenfalls mit auf den Hof. Littau und Bochynek wuchsen beide sehr ländlich auf, sie im Raum Kölln-Bonn, er südlich von Berlin. Beide waren beziehungsweise sind unabhängig voneinander unternehmerisch tätig in der Software- beziehungsweise Werbe- und Medienbranche.

Momentan lebt die Familie in Pirna, suchte in der dortigen Umgebung für sich nach einer Hofstelle. „Wir bleiben an Pirna weiter angebunden, möchten unseren Lebensmittelpunkt aber nach Mittelsachsen verlegen“, so Bochynek. „In der Pirnaer Umgebung fanden wir kein passendes Objekt auf dem Land, das uns so zusagte wie der Fachwerkhof in Klosterbuch“, sagt Littau. Ihr persönlicher Wunsch sei zum Beispiel, sich mit Gemüse aus eigenem Anbau selbst zu versorgen. Der Umzug werde in den kommenden Monaten folgen, unter anderem ist der Schulwechsel der Tochter ein Grund dafür. Zum Schuljahreswechsel werde es ein guter Übergang.

Von Steffi Robak