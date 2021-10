Messer-Vorfall an Oberschule Waldheim? Das sagen Schulleitung und Polizei

Waldheim

In Waldheim soll ein syrischer Schüler die Oberschule tyrannisieren. In den sozialen Netzwerken im Internet herrscht deshalb einige Aufregung. Die rechtsextremistische Partei „Freie Sachsen“ und ein Döbelner NPD-Kader hatten dazu Beiträge in sozialen Netzwerken sowie im Nachrichtendienst „Telegram“ verbreitet.

„Messerattacken an Schule in Waldheim: Täter Syrer, Presse schweigt, Schule bestraft Mitschüler wegen Handys im Gebäude!“, schreibt der Döbelner NPD-Kader dazu auf Facebook. Ein 13-Jähriger aus Syrien würde demnach die Klasse tyrannisieren, hätte einen Mitschüler mit einem Messer verletzt sowie die Mitarbeiterin einer Bäckerei bedroht. Auch ein Großaufgebot der Polizei sei wegen dem Syrer bereits in die Oberschule gerückt. Ein „Sonderelternabend“ habe zudem schon stattgefunden.

„Käse“, sagt dazu Waldheims Oberschulleiter Jan Genscher. „Hier war kein Großaufgebot der Polizei. Der Vorfall mit dem Messer hat sich außerhalb des Schulgeländes ereignet, deswegen war tatsächlich die Polizei da. Sie konnten den Schüler letztlich in Döbeln stellen.“ Der 14-Jährige besucht die 8. Klasse der Oberschule Waldheim, weil an der Oberschule Döbeln kein Platz war.

Dem Direktor ist er bisher nicht negativ aufgefallen, sondern als freundlicher und vernünftiger Junge. Die Behauptung des „Sonderelternabends“ weist Jan Genscher zurück. „Wir hatten hier die ganz normalen Elternversammlungen, keinen Extra-Elternabend.“ Wie die Geschichte in den sozialen Netzwerken hochkochte, „hält uns in Atem“, sagt er. Zu keiner Zeit gab es dem Direktor zufolge ein Sicherheitsproblem an der Oberschule Waldheim.

Was den Schulleiter beschäftigt, ist ein Video. Dies kursiert nach Informationen von lvz.de unter den Eltern und der Facebook-Post des NPD-Kaders zeigt offenbar ein Bild aus diesem Video. Das Gesicht eines der Jungen ist verpixelt. Schräg von hinten ist ein Jugendlicher zu sehen, der mit einem anderen Jugendlichen kampelt und dabei in seiner rechten Hand einen Gegenstand hält, der wie ein Messer aussieht. „Wir wollen nun prüfen, wie die Schüler dazu kommen, so ein Video zu drehen“, sagt Jan Genscher.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Vorfalles beim Bäcker, bestätigt Polizeisprecher Andrzej Rydzyk. Weitere Informationen dazu sollen folgen. Zudem will die Polizei noch die behaupteten Vorfälle an der Schule untersuchen. lvz.de hatte außerdem noch angefragt, ob der Polizei generell Vorfälle an der Oberschule Waldheim bekannt sind, die mit dem im Facebook-Post erwähnten Schüler zu tun haben und die unter Umständen aus polizeilicher Sicht relevant sind.

