Michelle wird vermisst – 14-Jährige könnte sich in Döbeln aufhalten

Frankenberg/Döbeln

Die Jugendliche verließ in den Morgenstunden des 30. Dezember ihr gewohntes Wohnumfeld in Frankenberg an der Altenhainer Straße und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Die Polizei sucht seit dem späten Montagabend nach ihr.

Mädchen könnte in Döbeln sein

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vermisstenfalles ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich die 14-Jährige in Döbeln aufhalten könnte. Mehrere Überprüfungen dortiger Anlaufstellen und zudem bekannter Aufenthaltsorte der Vermissten in und um Frankenberg führten bislang nicht dazu, dass Michelle W. gefunden werden konnte. „Aktuell liegen der Polizei keine Erkenntnisse darüber vor, dass der Jugendlichen etwas zugestoßen sein könnte oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet“, erklärt Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz.

Schwarze Hose, weiße Jacke

Michelle W. ist etwa 1,70 Meter groß und hat braune, mittellange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Hose, eine weiße Jacke sowie schwarze Schuhe.

Michelle M. (14) aus Frankenberg wird vermisst. Quelle: privat/Polizei

Wer hat Mädchen gesehen?

Bei den weiteren Ermittlungen zur Klärung des Vermisstenfalles bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der 14-Jährigen. Wer hat Michelle W. seit den Morgenstunden des 30.12.2019 gesehen? Wer kann Angaben zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der Jugendlichen machen? Wem ist sie möglicherweise seit vergangenen Montag in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Zeugenhinweise nehmen das Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727 980-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zeugen können ihre Beobachtungen auch über den polizeilichen Notruf 110 mitteilen.

Von Olaf Büchel