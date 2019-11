Midissage in Hartha: Von Abstrakt bis Akt

Hartha

Wolfgang Knöfler hat seinen Jugendtraum wahr gemacht. Eigentlich ist der 68-jährige Zahnarzt in Leipzig, doch Knöflers Leidenschaft ist die Malerei. Nun stellt er in Hartha seine Werke aus.

Landschaftliche Eindrücke

Unter dem Motto „Deutungsweisen“ lassen sich die Werke bereits seit einigen Wochen in der Bibliothek betrachten. Und die sind ganz schön was fürs Auge. Viele der Bilder tragen einen landschaftlichen Eindruck: Wasserfälle, Meer, Strand oder auch die Silhouette Leipzigs lassen sich erkennen. Seine Motive wählt Knöfler meist eher zufällig: „Manchmal entsteht ein Bild, weil ich sofort weiß, wen oder was ich malen möchte. Manchmal male ich allerdings auch einfach los und sehe, was passiert. Dabei entstehen die abstrakteren Motive.“

Akt und Katzen

Auch seine beiden Lieblingsbilder werden in Hartha ausgestellt. Es sind zwei Porträts. Eine ästhetische Aktmalerei, das zweite zeigt eine gut gekleidete Frau, auf den Knien eine Katze. Die Bilder entsprechen zum Teil echten Personen. „Aber auch ein bisschen Fantasie gehört dazu“, ergänzt Knöfler.

Insgesamt werden in Hartha 35 Bilder ausgestellt, die Knöfler zusammen mit seinem Kurator Gerd Fiedler ausgewählt hat. Die Bibliotheksleiterin Andrea Zenker begrüßt die Ausstellung, es sei immer wieder schön, wenn etwas Neues gezeigt werden kann.

Künstler besucht Hartha

Bei der kommenden Midissage am Sonntag, 10. November, ist Knöfler auch persönlich in Hartha und stellt seine Werke mit vor. Eröffnet wird die Veranstaltung um 17 Uhr von Harthas Bürgermeister Ronald Kunze. Für musikalische Begleitung sorgt ebenfalls eine Harthaerin. Christin Frost wird singen und Gitarre spielen.

Von Vanessa Gregor