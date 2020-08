Leisnig

Die Malven blühen und die Iris, die Damaszenerrose hatte dieses Jahr schon ihre beste Zeit. Wo ruhte noch mal das Kindermädchen Emma von ihrem manchmal wohl anstrengenden Tag mit den Königskindern aus? Rund um den Felssporn unter der Burg Mildenstein gibt es viel zu erzählen, was die Burg und ihre Geschichte in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Wo Wipprecht einst die Burg erdachte

Da gibt es zum Beispiel Wipprechts Eck. Der etwas abgeschieden liegende, natürlich aus dem Stein gewachsene Balkon hat Platz für genau eine Bank.

Mit dem Rücken zur Felswand soll hier einst der Burg-Erbauer Wipprecht von Groitzsch gesessen und über das Muldental hinüber zum Dreihügler geschaut haben. Auf diesem Berg soll er eine Holzburg besessen und darüber nachgedacht haben, wie er sich eine steinerne und damit noch wehrhaftere Burg errichten könnte.

Erster Kuss und Hausaufgaben

So geht jedenfalls die Sage. Und wie einige aus der Besuchergruppe lächelnd zu berichten wissen, hat so mancher Leisniger auf dieser Bank zum ersten Mal geküsst. An anderer Stelle lädt ein runder Steintisch, aus einem Mühlstein, zum Verweilen ein. Wo es zur Führung ein Gläschen Met zu nippen gibt, wurde in jüngerer Zeit auf dem Schulweg schnell noch eine Hausaufgabe erledigt.

Heute sind die Anlagen auf und um den Felssporn nicht mehr rund um die Uhr offen. Zu den Öffnungszeiten des Burgmuseums empfiehlt sich jedoch durchaus ein kleiner Rundgang, entlang von Rasenbänken, durch den Kräutergarten und vorbei an den Bienenstöcken. Die gepflegten Terrassen sind so angelegt, wie sie auch im Mittelalter hätten genutzt werden können.

Würzkraut vor der Burgmauer

Für die Burg Mildenstein ist dazu zwar nichts überliefert. Doch existiert dort wie in anderen Trutzbauerwerken dieser Epoche unter anderem eine Schwarzküche, und gerade Kräuter zum Würzen der Speisen kamen auch früher schon aus derartigen Gärten.

Vieles mag Legende sein und taugt gerade deshalb hervorragend als Stoff, aus dem die Geschichte und die Geschichten rund um die Burg Mildenstein gemacht sind.

Die erste dieser wildromantischen Führungen fand so große Nachfrage, dass sich die Gruppe hätte dreimal füllen lassen für weitere Führungen. Ursprünglich sollte sie in einer Mittsommernacht im Juni angeboten werden. Doch die zu der Zeit noch strengeren Auflagen verhinderten das. Um so größer war das Interesse, als ein paar Wochen später dazu eingeladen wurde.

Bald wieder Brotbacktag

Ohne vorherige Anmeldung geht es also derzeit auf Mildenstein nicht. Das gilt auch für die bevorstehenden Veranstaltungen. Für den Dienstag und Mittwoch sind Brotbacktage geplant. Jeweils ab 10 Uhr lernt die gesamte Familie alles rund ums Brot sowie andere mittelalterliche Getreidespeisen, kneten selbst einen Laib, und während dieser im großen Holzbackofen backt, geht es auf Entdeckungstour. Wer bei einer dieser Führungen dabei sein möchte, mus sich zuvor dafür anmelden. telefonisch ist dies möglich unterer Nummer 03 43 21/ 62 560.

