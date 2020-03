Nicht mal der Kaiser darf wegen Corona in der Sachsen-Arena Riesa singen. Zu groß ist die Ansteckungsgefahr bei mehreren tausend Konzertgästen. Das trifft nun auch die Deutsche Meisterschaft im Cheerleading, an der zwei Gruppen des jungen Waldheimer Vereins „Cheer and Dance“ teilnehmen wollten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.