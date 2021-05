Leisnig

Leisnig soll einen neuen Sport- und Kulturkomplex bekommen. Wie bereits berichtet, zahlt der Bund dafür 2,34 Millionen Euro. Die Stadt muss 266 000 Euro an Eigenmitteln beisteuern. Für das Gelände am südlichen Stadtrand mit der Otto-Schuricht-Sport-Stätte, Freibad, Karl-Zimmermann-Sporthalle, Schützenhaus, Jugendzentrum AJZ und Obstland-Hofladen ist ein ganzes Paket an baulichen Vorhaben geschnürt.

Bürgermeister Tobias Goth (CDU) dazu: „Das ist der Hammer. Ich wagte zeitweise fast nicht an diese hohe Förderquote von 90 Prozent zu glauben. Die Eigenmittel aufzubringen, wird eine große Aufgabe. Ich bin optimistisch, dass wir das gemeinsam mit Akteuren von Vereinen und Sponsoren über mehrere Jahre hinweg so schaffen können, dass sich das auch innerhalb des Stadthaushaltes darstellen lässt.“

Zunächst müsse die Kommunikation unter den Beteiligten beziehungsweise Nutzern anlaufen, angefangen vom Carneval Club Leisnig über das Alternative Jugendzentrum bis hin zum Eigentümer vom Schützenhaus, der dieses zum Pflegeheim umbauen möchte. Viel liege jetzt beim VfB und dessen Präsidenten Jörg Lippert. „Mit ihm werden wir das Projekt mit Fakten und einer Planung unterlegen.“

Johann Preiß vom Vorstand des Vereins Alternatives Jugendzentrum sagt über das Projekt: „Es eröffnet uns die Möglichkeit, das AJZ hier neu aufzustellen. An erster Stelle steht für uns dabei, dass wir das am angestammten Ort tun können. Ein Neubau an alter Stelle ist aus meiner Sicht der Arbeit für Kinder und Jugendliche in Leisnig auf jeden Fall förderlich.“

Bürgermeister Tobias Goth zerstreut frühere Bedenken, das AJZ solle anderswo neu gebaut werden. Das sei Anfangs einer von mehreren Optionen gewesen, ist aber jetzt vom Tisch. „Nicht zuletzt spielt für die Jugendbildung und -kultur das AJZ genau an diese Stelle eine wesentliche Rolle.“

VfB-Präsident Jörg Lippert merkt an: „ Es war von Beginn an ein unfassbar ambitioniertes Projekt, das man wegen des finanziellen Rahmens durchaus in Frage stellen konnte. Um so erfreulicher ist es, dass Leisnig damit bei der Förderstelle beim Bund Gehör findet. Letztlich ist es ein Gewinn für alle, nicht allein für Leisnigs Fußballer. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Und heute ist die Zeit dafür, die Konzepte dafür zu entwickeln und sie den vorhandenen Finanzen anzupassen.“ Lippert rechnet mit einer Bauzeit von Minimum zwei Jahren. „Danach bieten sich hochattraktive Möglichkeiten für Menschen vom Kindes- bis Seniorenalter. Es ist für alle ein Gewinn.“

Am Mittwoch bewilligte der Haushaltsauschuss des Deutschen Bundestages die Mittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Darüber informierte die mittelsächsische Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann (CDU). „Das ist ein sportlicher und kultureller Volltreffer für unser Leisniger Projekt“, jubelt Bellmann.

Noch nach der ersten Bewilligungsrunde Anfang des Jahres sah es ganz und gar nicht nach einem Erfolg für unser Jugend-,Kultur- und Sportzentrum aus, obwohl sich alle von der Stadt, dem Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung bis hin zur Wahlkreisabgeordneten Bellmann mächtig ins Zeug gelegt hatten. „ Ich war mehr als enttäuscht und eigentlich richtig sauer, gerade weil das Leisniger Projekt auf jeden der Förderkriterien so haargenau passte, viel mehr als manches andere bewillige Projekt. Letztlich war das aber Ansporn, noch einmal kräftig bei dem sächsischen Haushaltausschussmitglied Carsten Körber MdB und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Parlamentarischen Staatssekretär Marco Wanderwitz, die Werbetrommel zu rühren. Ohne deren Fürsprache hätten wir Mittelsachsen nicht eines der drei heute entschiedenen sächsischen Projekte bewilligt bekommen“, sagte Frau Bellmann.

Der Antrag der Stadt Leisnig für den ein Sport- und Kulturzentrum an der Otto-Schuricht-Sportstätte wird nun vom Bund mit 2,34 Mio. Euro unterstützt. „Meine monatelange politische Begleitung der Investition auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene ist ein Erfolg für die ganze Region. Es ist gut zu wissen, dass man sich als Abgeordnete durch langjährige enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit ein Netzwerk aufgebaut hat, das dann auch belastbar ist und Erfolge für die Region zeigt.“

Insgesamt plant die Stadt Leisnig im Süden des Stadt ein ganzes Maßnahmenpaket in Sachen Sport und Kultur. Dort sind an der Otto-Schuricht-Sport-Stätte das Freibad, die Karl-Zimmermann-Sporthalle, das Schützenhaus, der Hofladen der Obstland Dürrweitzschen AG und das Alternative Jugendzentrum (AJZ) ansässig. Die wesentlichen sportlichen und baulichen Rahmenbedingungen entsprechen nicht mehr den Anforderungen an aktuelle Nutzungsansprüche, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Gebäude, wie das AJZ oder das Tribünengebäude, sind ruinös und die Fußballrasenflächen sind verschlissen. Mit der Sanierung der Sportflächen und Gebäude sollen die Rahmenbedingungen qualitativ verbessert werden und einen modernen, zukunftsgerichteten Standard erfahren. Zudem soll mit verschiedenen flankierenden Maßnahmen ein familienfreundliches Gesamtbild entstehen und dadurch der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen rund 2,7 Euro und der Bund steuert dazu 2,34 Millionen Euro bei. Das entspricht einer Förderquote von knapp 90 Prozent. Exakte Beispiele für die geplanten Maßnahmen sind die Schaffung einer Fläche für das Aufstellen eines Festzeltes für kulturelle Veranstaltungen, der Neubau eines Gebäudes für die Präsentation, Verkostung und Vermarktung von einheimischen Obstprodukten der Obstland Dürrweitzschen AG, die Sanierung des Fußball- und Rasenhandballplatzes, der Neubau eines Kunstrasenplatzes zur ganzjährigen Nutzung, der Rückbau und Ersatzneubau eines Tribünengebäudes mit Loungebereichen und diversen Funktionalräumen, der Neubau einer Bogensportanlage, die Schaffung einer Überdachung für ein Tennisfeld, der Ersatzneubau des Alternativen Jugendzentrums. Zur nachhaltigen Sicherung der Attraktivität und Stabilität Leisnig und zur Schaffung eines familienfreundlichen Gesamtbildes ist die Gestaltung eines Wandelgartens sowie verschiedener Erlebnis- und Erfahrungszonen vorgesehen, in denen alle Sinne geschult und aktiviert werden können.

Zusätzlich soll ein Fitness-Parcours zur körperlichen Stärkung an einfachen Bewegungsgeräten und ein Mehrgenerationen-Spielplatz in Verbindung mit der saisonalen Freibadnutzung errichtet werden. Vorgesehen ist zusätzlich die Schaffung eines Loungeareals im Freien als Treffpunkt für Jung und Alt mit Grillplatz und Cafebereich. Eine familienfreundliche Aufenthaltsfläche mit Kletterwand, Murmelanlage am Hang, Sandplatz mit Kinderminibagger, Schach- und Minigolfanlage sowie einer Skaterstrecke soll das Angebot abrunden.

Von Steffi Robak