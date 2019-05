Waldheim

Prüfungen, Gutachten, Studie mit der TU Dresden – die Lindenhofbrücke hat Waldheim ganz schön viel abverlangt. Es geht um den Rostschutz des einzigartigen denkmalgeschützen Eisenbahn-Viaduktes aus Stahl, um die Standfestigkeit und jede Menge Geld – offenbar zuviel Geld für die Stadt Waldheim. „Wir hatten einen Mitarbeiter der Sächsischen Aufbaubank hier, haben uns die Brücke angeschaut“, sagt Bauamtsleiter Michael Wittig. Aber der SAB-Mann hatte schlechte Nachrichten für Waldheim: Für die Sanierung der Brücke gibt es derzeit keine Fördermöglichkeit. Die Eisenbahnfreunde vom Verein Rauschenthalbahn dürften das gar nicht gerne hören, hoffen sie doch auf eine Sanierung der Brücke, über die dann wieder Züge rollen könnten.

Pflaster und Gullys

Wieviel Geld diese konkret kostet, wollte der Bauamtsleiter in der öffentlichen Stadtratssitzung aber nicht sagen. Die Kämmerei hatte 2018 bereits Geld für den Brückenbau eingeplant. „Wir wollen diese Mittel aber nicht blockieren“, sagte der Bauamtsleiter, der in seinem Fachbereich auch noch ein paar Sachen zu machen hat, die Geld kosten. Straßen Instand setzen zum Beispiel. Der Stadtrat hat nun zugestimmt, dafür Mittel auf 2019 umzuverteilen, die eigentlich für den Brückenbau eingeplant waren. So will Waldheim knapp 71 000 Euro in Pflasterflächen im Stadtgebiet, sowie in die Straßen Beerwalde-Reinsdorf, Massanei-Otzdorf zu investieren. Außerdem will Waldheim 20 Straßenabläufe sanieren und braucht auch Geld für weitere Straßenreparaturen.

14 500 Euro steckt die Stadt in die Reinigung der Straßeneinläufe. Diese läuft nach den negativen Erfahrungen mit dem Starkregen vor einem Jahr nun verstärkt an. Betroffen ist der Außenbereich und das Stadtgebiet, ein besonderes Augenmerk liegt auf den Gefahrenstellen, wie zum Beispiel der Kriebsteiner Straße und der Dresdner Straße. Damit steht für die Arbeiten nun wesentlich mehr Geld zur Verfügung, als es ursprünglich geplant war. „Die jährlichen Reinigungsarbeiten waren bisher nur mit zwei Touren in Höhe von 2200 Euro im Haushalt 2018/2019 angesetzt“, heißt es im Beschluss.

Hoffnung fürs Mittweidaer Loch?

Auch weiteres Mittel übertrug der Stadtrat von 2018 auf 2019. Dabei geht auch um Investitionen für über eine Million Euro. Die Stadt konnte das Geld im vergangenen Jahr einfach nicht verbauen, weil die Projekte komplizierter waren, als gedacht. Beispiel Fußweg Mittweidaer Straße. Hier klafft seit Anfang Juni 2018 ein großes Loch. Als die Gewitterzelle ihre Wassermassen über Waldheim ausschüttete, hatten diese den Gehweg unterspült. Das Pflaster sackte ab. Hier ist die Stadt bemüht, mit dem Eigentümer des Grundstückes unterhalb des Fußweg in Kontakt zu kommen, denn nur im Einvernehmen mit ihm lässt sich das Problem beheben.

Von Dirk Wurzel