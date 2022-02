Millionenprojekt: Ostrauer Gewerbegebiet soll generalüberholt werden

Ostrau

Einen dicken Brocken hat die Gemeinde Ostrau in den nächsten drei Jahren vor der Brust: Das Gewerbegebiet in Ostrau soll auf Vordermann gebracht werden. Nicht nur die Straßen und Gehwege, auch die Straßenbeleuchtung wird erneuert. Die Gesamtkosten für das Mammutprojekt belaufen sich auf 1,8 Millionen Euro. Ein Großteil der Summe, nämlich rund 1,56 Millionen Euro, soll mit Fördermitteln aus dem sächsischen Förderprogramm GRW Infra zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur gedeckt werden.

Rare Fördermittel

Es ist eines der wenigen Förderprogramme, die Kommunen wie Ostrau in Sachen Straßenbau derzeit anzapfen können. Zur Erinnerung: Bereits 2020 rief Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) einen Förderstopp für den kommunalen Straßenbau aus. Davon betroffen ist auch die Gemeinde Ostrau. Das Gewerbegebiet aber soll eine der wenigen, dafür umfangreichen Maßnahmen werden, die in den nächsten Jahren realisiert werden.

Lesen Sie auch Förderstopp: Hier klemmt beim Straßenbau in der Region Döbeln die Säge

Die Straßen im Ostrauer Gewerbegebiet sind in den letzten 25 Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Tiefe Spurrinnen zeichnen die Straßen. Der Instandhaltungsaufwand ist erheblich und schon längst nicht mehr ökonomisch. Die Schäden sind ein Resultat des regen Verkehrs von Lastwagen und Autos im Gewerbegebiet. Die Borden in den Kurven sind zerfahren. Das hat auch damit zu tun, dass die Kurven ursprünglich viel zu eng geplant wurden. Einige Grundstückszufahrten sind so ramponiert, dass sie jetzt ausgebaut werden müssen.

Gehwege sind verschlissen

Auch die Gehwege sind teilweise marode. Sie sind verschlissen, das Pflaster ist herausgebrochen und abgesackt. Sie wurden in der Vergangenheit zu oft als LKW-Parkplatz missbraucht. Doch nicht nur die Straßen sollen in Ordnung gebracht werden. Auch die Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet soll erneuert und dann gleich auf moderne LED-Technik umgerüstet werden. Das betrifft sämtliche Anliegerstraßen, der Kreisstraße, der Hauptstraße sowie der jeweiligen Fuß- und Radwege. Die verschlissenen Bestandverteiler und -leuchten sollen demontiert, neue Straßenbeleuchtungsverteiler dafür errichtet werden. Masten, die noch gerettet werden können, sollen bestehen bleiben und mit neuen, energiesparenden LED-Leuchten ausgestattet werden.

Kosten in drei Jahresscheiben geteilt

Die hohen Gesamtkosten werden in drei Jahresscheiben aufgeteilt. So werden noch in diesem Jahr rund 553.000 Euro, davon Eigenmittel in Höhe von zirka 83.000 Euro, fällig. Die Gemeinde möchte die Summe in den aktuellen Haushaltsplan aufnehmen. Dafür ist die Zustimmung der Gemeinderäte notwendig. Im darauffolgenden Jahr steht der größte Batzen auf dem Plan: 960.000 Euro sind das, wovon Ostrau rund 144.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen muss. Mit der dritten Jahresscheibe stehen im Jahr 2024 schließlich rund 326.000 Euro, davon Eigenmittel in Höhe von zirka 49.000 Euro, zu Buche. Insgesamt bedeutet das: Die Gemeinde stemmt einen finanziellen Anteil von rund 276.000 Euro selbst.

Eigenmittel im Haushalt einstellen

Noch ist die Förderzusage noch nicht da. Um den Zuschlag für die dringend notwendigen Fördermittel zu bekommen, muss der Gemeinderat seine Zustimmung geben und die Mittel in die Haushalte 2022 bis 2024 aufgenommen werden. „Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn Fördermittel fließen“, stellt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) klar.

Von Stephanie Helm