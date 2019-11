Wie es funktioniert, von fast nichts zu leben: Lesung in Leisnig

Leisnig

Eine Fellmütze hat er also gefunden. Passgenau für den Kopf und die Jahreszeit – praktisch irgendwie, denn bezahlt werden muss das Fundstück demnach nicht. Wie es sich lebt so gut wie ohne alles, nachdem die Nachbarin und das Haustier - vielleicht nicht mal in dieser Reihenfolge – gestorben sind und dies die zumindest äußerlich wahrnehmbaren Anlässe für die Aufgabe eines ortsgebundenen Daseins zu sein scheinen, das erzählt Roman Israel.

Nomadenleben aus dem Koffer

Am Donnerstag liest der Autor in der Stadtbibliothek von Leisnig aus seinem Buch „Minimal ist besser. Vom süßen Leben ohne Besitz“. 1979 in Löbau geboren, hat er späterhin Verschiedenes studiert und noch Verschiedeneres hier und da gearbeitet, um zwischendurch drei Jahre lang durch die Welt zu vagabundieren. Dabei lebte er aus dem sprichwörtlichen Koffer. Über sein Nomadenleben berichtet er in seinem im Mikrotext-Verlag Berlin 2018 erschienen Essayband.

Schränke ausräumen oder was

Ob Roman Israel nun dem hippen, von strotzender Saturiertheit gepeitschten Zeitgeist das Wort redet, der zum Ausräumen der eigenen Schränke und am besten noch der eigenen vier Wände motivieren will, das erfahren die Besucher seiner Lesung am Donnerstagabend ab 19 Uhr.

Ohne Geld und andere beschwerende Dinge

Weitgehend ohne Geld oder anderweitig beschwerende Dinge unterwegs zu sein, das birgt so seine Tücken in sich, zum Beispiel: Wie geht so jemand um mit den staatlichen Behörden und anderen offiziellen Stellen, wo strengstens Wert gelegt wird auf eine feste Wohnadresse?

Gebrauchsanweisung für Besitzlose

Israels Essayband ist in dieser Hinsicht ein kleines Vademecum - eine Art Gebrauchsanweisung, wie in diversen Lebenslagen zu verfahren sei. Denn: Das besitzlose Vagabundieren ist gar nicht zwangsläufig verbunden mit dem In-den-Tag-Hinein-Leben. Vielmehr muss der Vagabund vorher einiges im Blick haben und vorbereiten. Beispielsweise, um nicht unter der Brücke zu landen. Um ein bedauernswürdiges Obdachlosen-Dasein geht es in Israels Buch nämlich nicht.

Bücher, Hörspiele, Filme

Momentan befindet sich Roman Israel auf Lese-Tour, unter anderem in Schwarzenberg, Kreischa, Leipzig, Dresden, Berlin und dazwischen eben auch in Leisnig. Roman Israel schreibt außer Büchern – 2014 der Roman „Caiman und Drache“ sowie 2017 „Flugobst“ – auch Geschichten, Gedichte. Er macht Hörspiele und Filme und veröffentlicht in verschiedenen Formaten im Internet.

Termine 2019

5. November: Minimal ist besser, 18 Uhr, Stadtbibliothek Schwarzenberg

6. November: Minimal ist besser, 19 Uhr, Gemeindebibliothek Kreischa

7. November: Minimal ist besser, 19 Uhr, Stadtbibliothek Leisnig

12. November: Minimal ist besser, 19 Uhr, Umweltbibliothek Leipzig

14. November: Sax Royal, Scheune, Dresden

16. November: Kantinenlesen, Kulturbrauerei, Berlin

17. November: Reformbühne Heim & Welt, Volksbühne/Roter Salon, Berlin

19. Dezember: Sax Royal, Scheune, Dresden

21. Dezember: Kantinenlesen, Kulturbrauerei, Berlin

22. Dezember: Reformbühne Heim & Welt, Volksbühne/Roter Salon, Berlin

Von Steffi Robak